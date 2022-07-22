"Оперативная пауза" не помогла: в ISW заметили, что темп атак россиян не сильно изменился

Руководство армии россиян говорило, что они якобы сделали оперативную паузу, а затем должны возобновить активное наступление. Но даже через неделю после "окончания паузы" активность осталась на том же уровне.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). Они 21 июля сравнили действия оккупантов по состоянию на 21 июля и то, что захватчики делали в период "паузы" между 7 и 16 июля. Следует отметить, что накануне враг даже потерял контроль над двумя населенными пунктами Донбасса.

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Какие действия российских войск фиксируют

В течение суток 21 июля россияне совершили всего несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак. По словам экспертов, такая же ситуация была, когда кремль говорил о своей "паузе".

Тогда российские войска продолжали совершать подобные незначительные атаки северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута. Значительных достижений они там так и не смогли организовать. После этого изменений на фронте так и не последовало.

российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковско-Донецкого региона, чем это было во время официальной оперативной паузы,

– сказали в ISW.

Эксперты акцентировали, что отсутствие успешных наземных операций за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута подтверждает их предварительные выводы. Ведь днем ранее в Институте предположили, что российское наступление завершится без захвата Славянска или Бахмута.

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