Мы заняли более жесткие позиции, – военный об оперативной ситуации возле Покровска

Ситуация возле Покровска остается сложной, оккупантов на этом направлении не стало меньше. Однако за прошедшую неделю ее удалось стабилизировать благодаря тому, что украинские военные заняли более выгодные позиции.

Ведущая Андриана Кучер пообщалась с военным на Покровском направлении, который рассказал 24 Каналу, что останавливать оккупантов стало легче. Россияне идут в наступление даже на заминированные территории, а тел своих людей не вывозят.

Оперативная ситуация возле Покровска

Ситуация на Покровском направлении стала более устойчивой, военные могут работать стабильно. Однако российское наступление не замедлилось, пехота продолжает наступательные операции и начинает стрелковые бои.

Мы заняли более жесткие позиции. Останавливать россиян стало легче,

– подчеркнул военный.

Он объяснил, что благодаря выгодным позициям, украинские военные смогут остановить россиян на подступах к Покровску и не пустить их в город. Однако оккупантов на направлении не стало меньше.

Покровское направление: смотрите на карте

Украинские военные заминируют территорию, но оккупантов это не останавливает. Они все равно наступают, подрываются, а те, кто уцелел, продолжает наступление. Кроме этого, российские военные никогда не вывозят раненых или тел убитых россиян.

Эвакуации я ни разу не видел. Они не вывозят своих людей,

– отметил он.

Относительно штурмов врага, они достаточно отличаются. Иногда пытаются штурмовать 1 – 2 человека, а порой 10. Все, что в таких случаях имеют при себе российские военные – фонарики, чтобы видеть ночью.

К слову, начальник службы связей с общественностью 110 ОМБр Иван Секач сообщил, что в течение прошлого месяца фиксируется уменьшение попыток врага продвигаться на Покровском направлении. Из-за отсутствия сил россияне перестали осуществлять штурмы.