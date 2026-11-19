Украина приступает к комплексному уничтожению российской логистики и экономического потенциала. Удары по Керченскому мосту, нефтеперекачивающим станциям в глубине России и авиаремонтным заводам могут стать частями одного стратегического плана – изоляции российских группировок на юге и лишения Кремля ресурсов для продолжения войны.

Украина приступает к комплексному уничтожению российской логистики и экономического потенциала. Удары по Керченскому мосту, нефтеперекачивающим станциям в глубине России и авиаремонтным заводам могут стать частями одного стратегического плана – изоляции российских группировок на юге и лишения Кремля ресурсов для продолжения войны. Последствия этих операций выходят за пределы фронта и ослабляют позиции Москвы на международной арене.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан объяснил 24 Каналу, для чего Украина может установить постоянный контроль над сухопутным коридором в Крым, как удары по нефтяной инфраструктуре влияют на экономику России и почему поражение авиаремонтных заводов ограничивает возможности российской армии. Также эксперт оценил, как военные и экономические потери меняют положение Путина в отношениях с США и Китаем.

Оперативное окружение российских группировок на юге

Силы обороны Украины реализуют комплексный алгоритм уничтожения российской логистики и экономики. Последние удары по железнодорожной части Керченского моста и нефтеперекачивающим станциям в глубине России свидетельствуют о переходе к новому этапу войны. Военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что эти действия преследуют четкую стратегическую цель, выходящую за рамки обычной задачи нанесения потерь врагу.

Главная задача ударов по мостам – перевод российских группировок на юге Украины в режим оперативного окружения. По словам Свитана, после вывода из строя Керченского моста украинские дроны займутся сухопутным коридором.

Вероятно, планируется установление постоянного контроля над участком от Бердянска до Мелитополя с помощью барражирующих боеприпасов.

Это означает, что любое передвижение вражеской техники или снабжения станет невозможным. Кроме того, под прицелом окажутся паромные переправы и портовые сооружения в районе Кавказа и Керчи. Российская армия оказалась в уникально невыгодной ситуации: на глубину в сто километров и ширину до пятисот километров огромная группировка прижата к морю.

Алгоритм уничтожения нефтегазовой отрасли России

Параллельно с логистической изоляцией продолжается планомерное уничтожение российской нефтегазовой отрасли. Удар по линейно-производственной диспетчерской станции Калейкино в Татарстане является показательным. Свитан объясняет правильный алгоритм действий: сначала выводятся из строя нефтеперерабатывающие заводы, что вынуждает россиян увеличивать прокачку сырой нефти в порты и заполнять резервуары.

Следующим шагом становятся удары по портовой инфраструктуре (как в Усть-Луге), а затем – по переполненным хранилищам и диспетчерским станциям, таким как в Самаре и Альметьевске. Станция Калейкино является ключевым узлом в начале нефтепровода "Дружба", где происходит смешивание различных сортов нефти до стандарта Urals. Ее поражение по масштабу последствий равносильно удару по среднему нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по авиаремонтным мощностям России

Третьим компонентом этой стратегии являются удары по авиаремонтным мощностям. Подтвержденное поражение нескольких военно-транспортных самолетов Ил-76 на 123-м авиаремонтном заводе существенно ограничивает возможности России по обслуживанию летающих радаров А-50.

Россияне вынуждены искать новые, более безопасные площадки для ремонта такой техники, что усложняет их логистику и увеличивает время простоя критически важных самолетов.

Геополитические последствия для Кремля

Военные поражения и экономические потери напрямую влияют на геополитический вес Кремля. Анализируя встречу лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне, Свитан отмечает, что Путин утратил статус равноправного игрока. Демонстративное отстранение российского диктатора во время протокольных мероприятий является лишь внешним проявлением более глубоких процессов.

Располагая объективными разведывательными данными о реальном состоянии российской армии, зажатой на юге Украины, лидеры США и Китая рассматривают Россию не как партнера, а как территорию для распределения сфер влияния. Заявления о дружбе – лишь дипломатическая игра, тогда как фактически Россию ставят перед фактом ее новой, второстепенной роли в мире.

Единственным выходом для Украины в этой ситуации остается дальнейшее развитие профессиональной армии и использование авиационной компоненты для окончательного отрезания российских группировок и уничтожения экономического потенциала агрессора.

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