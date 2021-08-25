Оператор ГТС Украины будет предлагать услуги по управлению "Северным потоком-2"
Источник:фейсбук Сергея Макогона
Компания "Оператор ГТС Украины" планирует предложить свои услуги по управлению российским газопроводом "Северный поток-2". Такая возможность появилась после решения немецкого суда.
После оглашения судебного решения председатель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что оно было долгожданным и важным.
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Украина будет предлагать услуги по управлению "Северным потоком-2"
Макогон отметил, что "Северный поток-2" не освобожден от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков поступающего в них газа для обеспечения честной конкуренции.
По его словам, это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по газопроводу.
Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от России оператор ГТС,
– сообщил Макогон.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос пользователя под своей заметкой.
Решение суда Германии по"Северному потоку-2"
- Высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа вынес решение о том, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза.
- Среди главных ее положений – разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это значит, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома".
- В Кремле назвали это решение суда корпоративным вопросом.
Текст сообщения и комментария Макогона:
Очень долгожданное и важное решение немецкого суда относительно требований к оператору "Северного Потока-2".
Газопровод "Северный поток-2" не освобожден от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков поступающего в них газа для обеспечения честной конкуренции, принял в среду немецкий суд.
Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по СП2.
Борьба продолжается!
Предложим наши услуги по управлению Северным Потоком 2 как реально независимый от РФ оператор ГТС.