Мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети без света

Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала украинских операторов мобильной связи обеспечить работу сети без электричества в течение 10 часов подряд.

Об этом говорится в распоряжении на сайте ведомства. Уже к началу следующего года новые требования должны быть выполнены на 100%.

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Таким образом граждане получат доступ к мобильной связи даже во время отключений света.

Что известно о требованиях Госспецсвязи

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования для мобильных операторов.

Они должны обеспечивать доступность связи во время отключения электричества гораздо дольше, чем было до этого – 10 часов, вместо 4.

Кроме того, компании будут обязаны обеспечить автономным резервным питанием не менее 60% базовых станций и с каждым месяцем, вплоть до следующего года, требования будут расти. Так, до 1 ноября – до 70%, до 1 декабря – 80%, а до конца января 2025 года – не менее 100%.

Станции должны быть подключены к генераторам

А вот до 1 декабря Госспецсвязи требует, чтобы 25% базовых станций в регионах были подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов или сменной аккумуляторной батареей на первые 72 часа.

"С 1 сентября 2024 года все объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, которые выполняют функции международных центров коммутации, междугородных телефонных станций, транзитных станций и национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива или оборудованы аккумуляторами для работы в течение первых 72 часов", – говорится в сообщении.

! Требования касаются также узлов специальных служб, к которым подключены станции оперативно-диспетчерских служб, вроде 101, 102, 103, 104 и 112.