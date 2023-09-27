Клейкая лента и бомбы: как украинские операторы дронов изобретательно уничтожают врага

Журналисты AP побывали у оккупированного города Сватово на северо-востоке Украины. Подразделение командира с позывным "Джоконда", которое там дислоцируется, потратило месяцы на модификацию беспилотников, чтобы "птички" могли летать глубже в тыл врага и были незаметнее для россиян.

Все бойцы его подразделения – добровольцы, и многие из них не имели военного опыта до полномасштабного российского вторжения.

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Под Сватовым украинские защитники превращают дроны в "машину для убийств"

Спрятавшись в амбаре, освещаемом только ореолом утреннего света, пилот, известный под боевым именем "Бакенеко", садится за главный дисплей и управляет дроном, который мгновенно переносится в воздухе, паря над зелеными полями, заполненными российскими боевыми машинами и пехотинцами. На глазах у журналистов "Бакенеко" направил дрон, начиненный взрывчаткой, в танк советского производства, который несколько минут назад заметили аэроразведчики.

В нескольких футах от него – другой солдат, который до полномасштабной войны был менеджером по продажам. Он готовит бомбы для БПЛА. Он использует гибкие пластиковые наручники и клейкую ленту, закрепляя артиллерийские снаряды и громоздкие аккумуляторы, превращая недорогой коммерческий дрон в машину для убийств.

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Журналисты выяснили, что с восходом солнца находящиеся на восточном направлении российские войска имеют преимущество хорошего освещения и всматриваются в украинские позиции с помощью своих беспилотников. Однако это преимущество теряет свою силу во второй половине дня, когда украинские пилоты дронов могут заметить движущиеся тени российских пехотинцев. Но все равно прочесывание большого ландшафта в поисках цели занимает несколько часов, ведь российские войска стали лучше прятаться и маскироваться в листве.

Однако когда цель "Бакенеко" проявляется в пределах видимости, он трясет пульт дистанционного управления и дрон падает.

"Супер, мы поняли", – лаконично сказал "Джоконда", посмотревший на экран, где виден шлейф дыма, идущий из танка.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что правительство намерено создать современную "армию дронов" и что ее ценность для военных действий будет очевидна до конца этого года. В этом году страна уже научила более 10 000 новых пилотов дронов. Также в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено дополнительно 48 миллиардов гривен на оборонные расходы, предназначенные для закупки беспилотников.