Усі бійці його підрозділу – добровольці, і багато хто з них не мав військового досвіду до повномасштабного російського вторгнення.

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Під Сватовим українські захисники перетворюють дрони на "машину для вбивств"

Сховавшись у коморі, яку освітлює лиш ореол ранкового світла, пілот, відомий під бойовим ім'ям "Бакенеко", сідає за головний дисплей та керує дроном, який миттєво переноситься у повітрі, ширяючи над зеленими полями, заповненими російськими бойовими машинами та піхотинцями. На очах у журналістів "Бакенеко" спрямував дрон, начинений вибухівкою, до танка радянського виробництва, який кілька хвилин тому помітили аеророзвідники.

За кілька футів від нього – інший солдат, який до повномасштабної війни був менеджером з продажу. Саме він готує бомби для БпЛА. Він використовує гнучкі пластикові наручники та клейку стрічку, закріплюючи артилерійські снаряди та громіздкі акумулятори, перетворюючи недорогий комерційний дрон на машину для вбивств.

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Журналісти з'ясували, що зі сходом сонця російські війська, які перебувають на східному напрямку, мають перевагу гарного освітлення та вдивляються в українські позиції за допомогою своїх безпілотників. Однак ця перевага втрачає свою силу в другій половині дня, коли українські пілоти дронів можуть помітити рухомі тіні російських піхотинців. Але все одно прочісування великого ландшафту у пошуках мети займає кілька годин, адже російські війська стали краще ховатися і маскуватися у листі.

Проте коли мета "Бакенеко" виявляється в межах видимості, він трясе пульт дистанційного керування і дрон падає.

"Супер, ми зрозуміли", – лаконічно сказав "Джоконда", який подивився на екран, де видно шлейф диму, що йде з танка.

Зверніть увагу. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що уряд має намір створити сучасну "армію дронів" і що її цінність для воєнних дій буде очевидною до кінця цього року. Цьогоріч країна вже навчила понад 10 000 нових пілотів дронів. Також у проєкті бюджету на 2024 рік передбачено додатково 48 мільярдів гривень на оборонні витрати, призначені для закупівлі безпілотників.