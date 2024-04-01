Геймеры на войне: как 20-летние пилоты дронов держат в страхе россиян

Жизнь боевого дрона недолгая, но благородная. На третьем году полномасштабной войны важность БпЛА на поле боя уже ни у кого не вызывает сомнений. Наоборот, именно работа дронов придает уверенности и оптимизма.

Как работают на передовой пограничные аэроразведчики? Кто лучше всего овладевает этой профессией? И что стоит знать тем, кто решил связать свою жизнь с разрушительными "птичками"? Расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Кто управляет дронами

До полномасштабного вторжения парк БпЛА пограничников насчитывал около двухсот единиц. Это были преимущественно коптеры, которые обследовали море, сухопутные границы и линию разграничения с оккупированными территориями. С тех пор их количество выросло в десятки раз. Примерно 80% арсенала – разведывательные дроны. Остальные – ударные. Но это уже совсем другая техника, а главное – совсем другие люди.

Очень много молодых. В среднем это 20 – 25 лет. Это преимущественно 80%. Им нравится это направление, среда, в которой люди работают,

– отметил начальник сектора управления авиации ГПСУ Сергей Романюк.

Например, аэроразведчикам одного из пограничных подразделений на псевдо "Белый" и "Кабан" лишь немного за двадцать, но за плечами у юношей – боевой опыт на горячих участках фронта. Уверяют: научиться управлять "птичкой" совсем несложно. Но есть нюансы.

"Я считаю, что на оператора БпЛА может научиться даже маленький ребенок. Все зависит от самого человека, от его вдохновения и мотивации. То есть за 2 – 3 недели любой, любой человек может стать маленьким оператором БпЛА и уметь управлять небольшим дроном", – отметил пограничник, оператор БпЛА на псевдо "Белый".

Из физических навыков главное – моторика. Это как в компьютерной игре. А из мотивационных – желание.

"Человек должен иметь желание, дальше – пройти определенную подготовку изучения дрона и практику. Лучшая подготовка – это в бою. Когда ты действительно видишь все нюансы, все, что ты не доработал. Потому что то, как ты летаешь на полигоне, значительно отличается от того, как летаешь на боевых", – заметил пограничник, оператор БпЛА на псевдо "Кабан".

Какая должна быть подготовка у оператора дрона

Если есть термин "универсальный солдат", то для них больше всего подходит "универсальный летун". Ребята хорошо справляются как с ударными, так и с разведывательными БпЛА. Кроме того, имеют в условном "портфолио" профессию антидронового стрелка. И таких среди пограничных пилотов – большинство.

"В нашей Государственной пограничной службе я еще не встречал оператора БпЛА с одним сертификатом. У нас от 2-х и более – как и самолетного так и мультироторного типа. Есть такие даже, которые вообще прошли обучение за рубежом", – сказал Сергей Романюк.

Подготовка операторов длится около месяца. Это считается оптимальным. Обучение проходит сначала дистанционно – в течение 2 недель на онлайн-платформах. Следующие 2 недели – уже практическая подготовка. Бойцы учатся на специальных полигонах.

Получить профессию аэроразведчика может каждый мотивированный военный. Определенные требования только к будущим FPV-шникам. Это – особая каста, подготовка которой идет по отдельной программе.

Если мы подбираем на такую должность оператора, то предпочтение отдается тем, кто имеет опыт в моделировании, в электронике, в программировании и тому подобное. К сожалению, на данный момент мы небольшое количество операторов в этом направлении можем готовить. Это до 5 человек за неделю,

– добавил Романюк.

По словам пограничников, за два года большой войны возможности дронов и система подготовки их операторов очень изменилась: как количественно, так и качественно.

Как работают дроны

По статистике средняя продолжительность жизни дрона на фронте – 3 – 4 вылета. Их сбивают, глушат РЭБ или они просто падают, использовав ресурс. Так, за сутки расходуется от 2 до 5 дронов. Говорится как о разведывательных, так и ударных.

Пополнить беспилотный авиапарк пограничникам удается за счет благотворительных организаций и государственных закупок. Лучше всего себя зарекомендовал начатый в прошлом году проект "Дроны для границы".

"За 2023 год мы собрали 6 миллионов 700 тысяч гривен, благодаря чему было приобретено 21 БпЛА. В этом году мы уже собрали более 2 миллионов за неполные 2 месяца. В ближайшее время, как только поступят заявки от наших операторов, они также будут мгновенно реализованы", – объяснил начальник сектора управления авиации ГПСУ.

За прошлый год операторы БпЛА пограничников совершили более 25 тысяч боевых вылетов. За каждым из них – филигранная работа и огромная ответственность. Потому что вовремя обнаруженные позиции, уничтожены солдаты и техника врага – это сохраненные жизни: военных и мирных.