Как операторы HIMARS бьют по российским оккупантам: в Генштабе показали новое видео

США с первых дней войны выражают поддержку Украине. Как в санкциях, введенных против агрессора, так и в помощи оружием и финансами.

На днях в нашу страну прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Они уже работают на поле боя. Артиллеристы Вооруженных Сил Украины мастерски используют вооружение.

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В Генеральном штабе ВСУ показали соответствующее видео. На нем видно, что украинские бойцы применили HIMARS ночью и провели операцию по ликвидации врага.

Как операторы HIMARS бьют по российским оккупантам: смотрите видео

Резников пообещал оккупантам "жаркое" лето

эта артиллерийская система предназначена для поражения районов сосредоточения вражеских артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. HIMARS используют, чтобы максимально точно обезвреживать врага, а не все вокруг. Эти РСЗО оснащены высокоточными и управляемыми ракетами. Наводятся на цель они с помощью GPS.

О том, что HIMARS уже находятся на балансе украинской армии, рассказал министр обороны Алексей Резников. Отметим, что это самое дальнобойное оружие, которым обеспечены наши военные. Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО.

Теперь без сомнений лето для российских захватчиков будет жарким. Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни, а для некоторых уже стало. Речь идет о безумных потерях россиян в живой силе. На утро 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 170 российских оккупантов. Потери оккупантов в технике выглядят так:

танков – 1 511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3 645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;

РСЗО – 241 (+0) единица;

средств ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей / катеров – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 560 (+7) единиц;

специальной техники – 60 (+0).

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительные. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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