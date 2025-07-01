Уклонились от ракеты и поразили российский ЗРК: в сети показали видео работы операторов СБС
- Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" в Донецкой области.
- Во время разведывательной миссии БпЛА пилот сманеврировал и уклонился от ракеты, что позволило выследить и поразить "Стрелу" во время смены позиции.
Российские военные неустанно пытаются наступать на украинские позиции. Однако Силы обороны наносят мужественный отпор оккупантам.
В частности, в Донецкой области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
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Как украинским военным удалось поразить российский ЗРК?
В Силах беспилотных систем рассказывают, что во время разведывательной миссии БпЛА "Рейда" заметили россияне и сразу запустили ракету. Однако пилот сманеврировал и уклонился от удара. После неудачной попытки экипаж ЗРК спрятал установку в лесополосе.
Благодаря сохранению аппарата и мастерству операторов, "Стрелу" удалось выследить во время смены позиции и нанести по ней точный удар. Установка ПВО была поражена вместе с экипажем,
– добавляют в СБС.
Операторы Сил беспилотных систем уничтожили российский ЗРК: видео СБС
Добавим, что украинские военные продолжают наносить ощутимые потери врагу. В частности, ранее в Нацгвардии показали новое видеоподтверждение боевой работы дронов "Хартии". Благодаря им украинские военные ликвидировали взвод россиян и несколько единиц техники.