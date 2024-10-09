Опять баллистика: в Одессе прогремел взрыв

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказалась Одесса.

Вечером 9 октября в Одессе слышали взрывы. Россия снова запускала ракеты.

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В городе было громко

Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Кроме этого, взрывы также подтвердил мэр Одессы.

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе использования баллистического вооружения. впоследствии в городе прогремели взрывы. Мониторинговые каналы уточняют, что взрывы прогремели в пределах Одесского района.

Там также сообщили, что враг применил 1 ракеты "Искандер", однако официальной информации пока нет.

Пока неизвестно, был ли в городе прилет. Ракетная опасность продолжается до объявления отбоя воздушной тревоги.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.