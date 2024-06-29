Ракетный удар по пригороду Запорожья: известно о 6 погибших

Оккупанты запустили по Украине баллистические ракеты. В Запорожском районе слышали взрывы. Враг атаковал Вольнянск.

После 17:00 в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Об опасности известили и жителей Запорожья.

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Из-за удара по Запорожью погибли люди

Около 17:40 в Запорожье услышали взрывы. Впоследствии глава ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне снова атакуют область. Он уточнил, что взрыв прогремел за городом.

Находитесь в безопасных местах!, – призвал украинцев чиновник.

В 17.53 мониторинговые каналы написали о повторном взрыве в Запорожье.

В 18.08 местные паблики заявили о новых взрывах в регионе.

В 18:53 для Запорожской области дали отбой тревоги.

Предварительно, враг атакует Запорожскую область баллистикой. Мониторинговые каналы предполагают, что это мог быть Искандер-М, выпущенный со стороны временно оккупированной Донбасса.

Позже Федоров сообщил, что оккупанты атаковали город Вольнянск Запорожского района. Россияне убили 6 мирных людей, ранили 8 человек. Также поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

Напомним, что оккупанты не впервые за день наносят удары по Запорожью. Днем в 14:25 раздался сигнал воздушной тревоги для Запорожья и области. Воздушные силы заявили об угрозе баллистики с востока. Уже в 14.31 жители города услышали громкий звук. Предварительно это мог быть "Искандер-М", прилетевший с территории Ростовской области. Иван Федоров рассказал, что россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе. Есть повреждения, однако, к счастью, люди не пострадали.

28 июня, вечером, Россия нанесла циничный ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Один человек погиб – это 76-летняя жительница пораженного дома. Еще по меньшей мере 12 человек пострадали. Также 5 человек считаются пропавшими без вести по состоянию на утро 29 июня, сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.