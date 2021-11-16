Опять другая позиция: Арахамия говорит, что "слуги" не поддержат отставку Ткаченко

"Слуга народа" не будет поддерживать отставку Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики. Давид Арахамия считает, что министру следовало прежде всего сообщить о своем решении фракции.

Соответствующее заявление об отставке Ткаченко 16 ноября в кулуарах парламента сделал глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

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Арахамия о желании Ткаченко уходить в отставку

Глава фракции отметил, что все нардепы от "Слуги народа" узнали о решении Ткаченко покинуть пост министра из новостей. По мнению Арахамии, это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из СМИ узнает, что "он как-то там психанул и что-то там написал".

Я не думаю, что при таком подходе он имеет шансы быть уволенным,

– подытожил политик.

На уточняющий вопрос о том, что будет делать фракция, Арахамия ответил: "Просто не будем голосовать – и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации".

Нардеп также отметил, что Ткаченко следовало бы сначала обсудить свое решение уйти в отставку с членами фракции "Слуга народа": "Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими позициями и хочет уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия", – пояснил Арахамия. Однако уточнил, что на фракции этот вопрос не обсуждали, ведь запрос от Ткаченко не поступал.

Заявление Ткаченко об отставке с поста главы Минкульта: коротко

О вероятном увольнении политика начали говорить еще с сентября 2021 года. Тогда это объясняли тем, что чиновником вроде бы недовольны в команде Зеленского. Вероятным преемником на посту тогда называли Ростислава Карандеева, который является госсекретарем ведомства.

10 ноября СМИ написали, что Ткаченко может подать в отставку, потому что правительство поддержало отделение Госкино от Министерства культуры и информационной политики.

На следующий день появилось и заявление министра, в котором политик указал несколько причин своего решения. Отделение Госкино он назвал "нелогичным". Вспомнил Ткаченко и о бюджете на культуру и перипетии с созданием Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.