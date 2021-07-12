Очередные фейки: в России заявили, что встречу Зеленского в Германии отменили
12 июля 2021 , 17:27Читати новину українською
Источник:LB
Российские пропагандистские СМИ заявили, что в Германии отменили встречу Владимира Зеленского с министром обороны. Однако на самом деле такая встреча даже не была запланирована.
Что известно об очередных фейки России
Информация российских СМИ абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.
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Эта встреча президента не предусматривалась,
– объяснил политик.
То есть пропагандисты заявили об отмене встречи, которой вообще не должно быть.
Зеленский в Германии: детали
- 11 июля глава государства с рабочим визитом прибыл в Берлин. Прежде всего он встретился с руководителем партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом. Он является кандидатом на должность нового канцлера.
- Политики обсудили пандемию коронавируса, помощь Украине с вакцинами, мир на Донбассе, Россию и тому подобное.
- У Зеленского также запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франко-Вальтером Штайнмайером.
- Политики будут говорить об усилении роли Германии в урегулировании ситуации на Донбассе, российском газопроводе "Северный поток-2" и реформах.