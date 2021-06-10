Опять хакеры, опять Россия: кто-то сломал соцсети главы канцелярии премьера Польши

Хакеры взломали частную электронную почту руководителя канцелярии председателя совета министров Польши Михала Дворчика. А еще и получили доступ к его соцсетям.

Пострадала также и жена Дворчика. Об этом он сам рассказал в твиттере 9 июня.

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Опять хакеры, опять Россия

Глава канцелярии главы совета министров Польши Михал Дворчик пожаловался, что неизвестные кибер-злоумышленники взломали его частную электронную почту. А затем и получили доступ к его страницам в социальных сетях.

Хакеры сумели проникнуть на страницы в соцсетях Дворчика и его жены. Он не сообщил, вымогали ли у него деньги, зато написал, что речь идет о дезинформационных действиях – вероятно, со стороны России или Беларуси.

Подозрение обосновано, ведь похищенную из почтового ящика чиновника информацию опубликовали в российском сегменте телеграма. Обо всем этом он проинформировал "соответствующие государственные службы".

заметим, уже 11 лет имеет запрет на въезд в Россию и Беларусь, ведь активно поддерживает демократические движения на территории стран бывшего СССР.

Обратим внимание и вот на что: 4 июня СБУ обнаружила, что российские спецслужбы присылали вредоносные файлы на компьютеры украинских органов власти. Хакеры планировали поразить сети местного самоуправления и критической инфраструктуры.

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