Опять начали играть в игру, – Фурса объяснил, что происходит в "Нафтогазе"
Источник:24 канал
Долгое время после Майдана в "Нафтогазе" состоялась реформа корпоративного управления. Благодаря ей значительно удалось улучшить качество принятия решений.
Также смыслом этого было – отстранить от руководства политиков, которые несут с собой популизм. Об этом в эфире 24 каналу сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Политики вернули контроль
По его словам, популизм грозит компании негативными последствиями.
Сейчас мы снова начали играть в эту игру, когда из-за популизма имеем временно дешевые тарифы, а потом придется за это расплачиваться,
– отметил Фурса.
Он пояснил, что после тех трансформаций, которые состоялись еще весной, политики снова вернули себе контроль над компанией.
"Как результат – мы видим возвращение популизма. Поэтому финансовое состояние компании значительно ухудшилось", – сказал инвестиционный банкир.Заметим! Фурса отметил, что кризис 2014 – 2015 годов стал результатом дешевых тарифов, которые пропагандировал "Нафтогаз".
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Ситуация в "Нафтогазе": что известно
- Украинское правительство назначило новых членов правления компании НАК "Нафтогаз Украины".
- По предварительной информации, причиной такого решения стал отказ Кабинета Министров по требованию Наблюдательного совета пересмотреть сомнительное назначение председателя правления Юрия Витренко.
- В то же время Кабмин прекратил полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.