Опять начали играть в игру, – Фурса объяснил, что происходит в "Нафтогазе"

Долгое время после Майдана в "Нафтогазе" состоялась реформа корпоративного управления. Благодаря ей значительно удалось улучшить качество принятия решений.

Также смыслом этого было – отстранить от руководства политиков, которые несут с собой популизм. Об этом в эфире 24 каналу сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Политики вернули контроль

По его словам, популизм грозит компании негативными последствиями.

Сейчас мы снова начали играть в эту игру, когда из-за популизма имеем временно дешевые тарифы, а потом придется за это расплачиваться,

– отметил Фурса.

Он пояснил, что после тех трансформаций, которые состоялись еще весной, политики снова вернули себе контроль над компанией.

"Как результат – мы видим возвращение популизма. Поэтому финансовое состояние компании значительно ухудшилось", – сказал инвестиционный банкир.

! Фурса отметил, что кризис 2014 – 2015 годов стал результатом дешевых тарифов, которые пропагандировал "Нафтогаз".

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