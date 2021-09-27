Також сенс цього було – відсторонити від керівництва політиків, які несуть із собою популізм. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Політики знову повернули контроль

За його словами, популізм загрожує компанії негативними наслідками.

Зараз ми знову почали грати в цю гру, коли через популізм маємо тимчасово дешеві тарифи, а потім доведеться за це розплачуватися,

– наголосив Фурса.

Він пояснив, що після тих трансформацій, які відбулись ще навесні, політики знову повернули собі контроль над компанією.

"Як результат – бачимо повернення популізму. Тому фінансовий стан компанії значно погіршився", – сказав інвестиційний банкір.

Зауважимо! Фурса наголосив, що криза 2014 – 2015 років стала результатом дешевих тарифів, які пропагував "Нафтогаз".

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