Також сенс цього було – відсторонити від керівництва політиків, які несуть із собою популізм. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Політики знову повернули контроль

За його словами, популізм загрожує компанії негативними наслідками.

Зараз ми знову почали грати в цю гру, коли через популізм маємо тимчасово дешеві тарифи, а потім доведеться за це розплачуватися,
– наголосив Фурса.

Він пояснив, що після тих трансформацій, які відбулись ще навесні, політики знову повернули собі контроль над компанією.

"Як результат – бачимо повернення популізму. Тому фінансовий стан компанії значно погіршився", – сказав інвестиційний банкір.

Експерт розповів про ситуацію в "Нафтогазі": дивіться відео

Ситуація в "Нафтогазі": що відомо

  • Український уряд призначив нових членів правління компанії НАК "Нафтогаз Україна".
  • За попередньою інформацією, причиною такого рішення стала відмова Кабінету Міністрів на вимогу Наглядової ради переглянути сумнівне призначення голови правління Юрія Вітренка.
  • Водночас Кабмін припинив повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.