Снова переносят: Кент рассказал, когда состоится встреча Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся летом. В то же время точной даты в США до сих пор не могут назвать.

Джордж Кент – временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии – заявил, что сейчас главной задачей является найти время в расписании президента Байдена.

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Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе,

– отметил Кент.

Политик подытожил, что "я говорил, встреча будет летом, но не сейчас".

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