Снова переносят: Кент рассказал, когда состоится встреча Зеленского и Байдена
20 июля 2021 , 16:50Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся летом. В то же время точной даты в США до сих пор не могут назвать.
Джордж Кент – временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии – заявил, что сейчас главной задачей является найти время в расписании президента Байдена.
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Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе,
– отметил Кент.
Политик подытожил, что "я говорил, встреча будет летом, но не сейчас".
Визит Зеленского в США: главное
- В Вашингтон президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июне 2021 года.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что президенты могут встретиться в июле.
- Впоследствии украинские СМИ сообщили: американская сторона предложила перенести встречу на август.
- В Офисе Президента рассказали, что сейчас идет активная подготовка к визиту Зеленского в США. Дата немного сместилась. В то же время ни одна из сторон не ставит никаких ультиматумов.
- Представитель президента Сергей Никифоров отметил, что "встречу планируют на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне".