Опять жалуется из-за Второй мировой: Путин обвинил Польшу в разделе Чехословакии

Владимир Путин продолжает искажать историю маразматическими высказываниями о Второй мировой войне. Теперь президент страны-агрессора заявляет, что вместе с нацистами в разделе Чехословакии участвовала и Польша.

Об этом он сообщил во время выступления в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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Польша участвовала с нацистской Германией в разделе Чехословакии, но никто не обвиняет польское руководство,

– сказал глава Кремля.

"Манипулирование событиями прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных вопросов в мировых делах не ведет к взаимопониманию", – продолжил Путин.

В то же время президент страны-агрессора добавил, что "Россия не позволит безосновательно обвинять СССР в начале Второй мировой войны".

В конце июня 2020 Путин написал статью о Второй мировой войне. Польша и Эстония возмутились текстом, обвинив агрессора в манипуляциях историей.

Важнейшие даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала