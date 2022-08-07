оккупанты уничтожают объекты теплокоммунэнергетики на Запорожье, есть риск остаться без тепла

Войска армии россии начали наносить прицельные удары по коммунальным объектам энергетики на Запорожье. Поэтому есть угроза, что отопительный сезон в регионе может сорваться.

Такое предостережение озвучил 7 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире телеканала "Рада". Чиновник призвал жителей области принять все возможные меры для эффективного утепления домов.

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Где самая тяжелая ситуация с отоплением на Запорожье

Чиновник сказал, что происходит, в частности, уничтожение электросетей в регионе. Что касается тепловых предприятий, то сейчас идет подготовка к отопительному сезону в очень тяжелых условиях. На данный момент наиболее проблемной является ситуация в районе города Гуляйполе. Это обусловлено тем, что в районе обеспечение шло из города Пологи, который временно оккупирован. Там уничтожена газовая и энергетическая сеть, поэтому ее приходится восстанавливать.

Разрабатываются все мероприятия по установке дополнительных источников теплоснабжения. Это касается обеспечения минимально критической инфраструктуры в случае чрезвычайных ситуаций. Мы ведь видели, что россияне уничтожают, в том числе объекты теплокоммунэнергетики. Это серьезные вызовы,

– сказал Старух.

Он добавил, что сейчас существует опасность того, что россияне начнут бить по ТЭЦ. Поэтому разрабатывают и план на случай, если придется проводить эвакуацию населения на территории, где будет обеспечено газоснабжение. В то же время, более тяжелая ситуация на оккупированных территориях, где россияне уничтожили газопроводы.

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