Последствия сбоев в Киевстаре: часть приобретенных карт ЛеоКарт может быть неактивной до сих пор

После сбоя Киевстар во Львове проблемы с картами ЛеоКарт. В частности, некоторые карты не валидируются из-за того, что неактивированы.

Во Львове начали работы по возобновлению оплаты проезда банковскими картами. В городе есть проблемы как с карточками ЛеоКарт, да и с самими валидаторами.

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Как активировать уже приобретенную карту ЛеоКарт

В пресс-службе ЛеоКарт сообщили, что карточки людей, купивших их из-за киоска "Интерпресс" на улице Гайдамацкой в период масштабных сбоев сети "Киевстар" (с 08:00 12 декабря до 15:00 13 декабря), не валидируются. В частности причиной может быть то, что холка неактивирована.

Если карта пополнена, но завалидовать проезд не удается, необходимо обратиться по телефону горячей линии: 0 800 303 007 и указать номер транспортной карты, чтобы убедиться, что она активирована.

В случае, если Леокарт неактивирована, нужно записаться на прием для активации карты к профильным специалистам.

Прием осуществляется в офисе на Коновальца, 109 исключительно по предварительной записи. График работы: пн – чт: с 09:00 до 17:00, в пт: с 09:00 до 16:45.

С собой нужно взять перечень документов, необходимых для активации ЛеоКарт специалистом:

квитанция об оплате за ЛеоКарт;

обязательно транспортная карта,

если пополняли баланс карты – квитанция о пополнении.

Во Львове плохо работает система платы проезда

В горсовете уточнили, что, несмотря на возобновление связи "Киевстар", мобильный интернет оператора во Львове все еще слаб. Скорость интернет-соединения меньше той, которая необходима для оперативного налаживания работы системы автоматизированной оплаты проезда.

Руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило пояснил, чтобы возобновить оплату проезда по банковским карточкам, необходимо перезагрузить систему валидаторов и собрать с них всю накопленную информацию об оплатах, произведенных в предыдущие дни.

Только после этого с банковских карт пассажиров спишутся средства за предыдущие поездки, а валидаторы смогут принимать банковские карты. Этот процесс зависит от скорости Интернет-связи.