На Закарпатье произошел оползень: в области повреждены дороги государственного значения
Источник:Виктор Микита
В нескольких населенных пунктах на Закарпатье произошел оползень. Его вызвали обильные осадки, рассказывают в ОВА.
По имеющейся информации, произошло это в нескольких населенных пунктах Раховского района. Подробнее о ситуации 29 марта 2024 года рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
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Что известно об оползнев грунта
Как отметил Виктор Микита, разрушения природного характера зафиксировали в Закарпатской области в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. Повторный оползень был также в Карпатском биосферном заповеднике вблизи курорта "Драгобрат".
В Закарпатской ОВА также отметили, что разрушениям из-за схода грунтов подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.
Последствия оползня на Закарпатье / Фото Виктора Микиты
Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Соответствующие службы работают на местах. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекают необходимую технику и другие ресурсы,
– отметил Микита.
В то же время он рассказал, что нет угрозы жизни и здоровью местных жителей. По его словам, ситуация находится под личным контролем.
В Киеве и Днепре 29 марта падал град
- Непогоду 29 марта фиксировали в Киеве. В городе сильно гремело. Также жители наблюдали за дождем и молниями. Но это еще не все, ведь столицу засыпало градом.
- Киев буквально засыпало ледяными горошинами. Некоторые из них достигали нескольких сантиметров в диаметре. В столице буквально образовался белый покров из-за непогоды.
- Вследствие непогоды некоторые улицы города сильно подтопило. Поэтому автомобилям приходилось буквально переплывать их.
- После мощной непогоды жители некоторых районов Киева имели возможность наблюдать за радугой. В сеть выкладывали очень много красивых фото.
- Непогода также накрыла Днепр. Днем жители города выкладывали в сеть фото и видео непогоды, которая надвигалась на областной центр. На него буквально надвигались темные облака стеной.
- Позже город затянула темнота, после чего Днепр накрыло сильным дождем. Параллельно жители слышали звуки весенней грозы. По улицам кружил настоящий ураган. Сопровождалось это молнией.