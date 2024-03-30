На Закарпатье произошел оползень: в области повреждены дороги государственного значения

30 марта 2024, 02:02
Читати новину українською

Источник:

Виктор Микита

В нескольких населенных пунктах на Закарпатье произошел оползень. Его вызвали обильные осадки, рассказывают в ОВА.

По имеющейся информации, произошло это в нескольких населенных пунктах Раховского района. Подробнее о ситуации 29 марта 2024 года рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Читайте также Резкого потепления не будет: как удивит погода в конце марта

Что известно об оползнев грунта

Как отметил Виктор Микита, разрушения природного характера зафиксировали в Закарпатской области в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. Повторный оползень был также в Карпатском биосферном заповеднике вблизи курорта "Драгобрат".

В Закарпатской ОВА также отметили, что разрушениям из-за схода грунтов подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.

Последствия оползня на Закарпатье / Фото Виктора Микиты

 

Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Соответствующие службы работают на местах. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций привлекают необходимую технику и другие ресурсы,
– отметил Микита.

В то же время он рассказал, что нет угрозы жизни и здоровью местных жителей. По его словам, ситуация находится под личным контролем.

В Киеве и Днепре 29 марта падал град

  • Непогоду 29 марта фиксировали в Киеве. В городе сильно гремело. Также жители наблюдали за дождем и молниями. Но это еще не все, ведь столицу засыпало градом.
  • Киев буквально засыпало ледяными горошинами. Некоторые из них достигали нескольких сантиметров в диаметре. В столице буквально образовался белый покров из-за непогоды.
  • Вследствие непогоды некоторые улицы города сильно подтопило. Поэтому автомобилям приходилось буквально переплывать их.
  • После мощной непогоды жители некоторых районов Киева имели возможность наблюдать за радугой. В сеть выкладывали очень много красивых фото.
  • Непогода также накрыла Днепр. Днем жители города выкладывали в сеть фото и видео непогоды, которая надвигалась на областной центр. На него буквально надвигались темные облака стеной.
  • Позже город затянула темнота, после чего Днепр накрыло сильным дождем. Параллельно жители слышали звуки весенней грозы. По улицам кружил настоящий ураган. Сопровождалось это молнией.

Автор: Назарій Лазур