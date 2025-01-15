Вотум недоверия: в Словакии резко изменилось отношение к премьеру Фицо

В Словакии оппозиционные силы впервые договорилась о совместном мероприятии, чтобы выразить вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Они все соглашаются, что такая политика премьер-министра – это угроза национальным интересам государства.

Такая совместная инициатива оппозиционных сил – это исторический момент для Словакии. Это 24 Каналу отметил политолог из Словакии Александр Дулеба.

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Исторический момент

Александр Дулеба отметил, что вотум недоверия Фицо инициируют все оппозиционные партии. Была проблема между тремя основными оппозиционными силами: "Прогрессивная Словакия", "Свобода и Солидарность" и "Христианско-демократическое движение", а также партией экс-премьера Игоря Матовича, которая имеет поддержку на уровне 6%.

Это впервые, это исторический момент, что все оппозиции уже согласились, что это угроза для Словакии. Политика Фицо, то, что он делает сейчас в отношениях с Европейским Союзом, то, что он был в Москве – это была "красная линия". Он перешел ее, когда поехал к Путину в конце 2024 года. Конфликт с Зеленским, конфликт с Украиной. То, что делает Фицо – это угроза национальным интересам Словакии. И на Западе, и на Востоке,

– подчеркнул он.

Четыре депутата из коалиционной партии "Голос", политсили президента Словакии Петера Пеллегрини, выступают вместе с оппозицией и критикуют Фицо. Если они поддержат вотум недоверия, то он реально может быть принят.

Напомним, Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной для обсуждения остановки транзита российского газа по украинской территории. Украинский лидер отреагировал: "Ок. Приезжай в Киев в пятницу". Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что словацкий премьер-министр не поедет в Киев в пятницу, 17 января.

Кроме того, ранее Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского "нищим" и "шантажистом", который "ходит по Европе, выпрашивая у других денег".