Белорусская оппозиция говорит, что самолет, на котором летел Протасевич, угрожали сбить

Член Координационного совета Беларуси Павел Латушко заявил, что экипажу самолета компании Ryanair угрожали сбиванием. Мол, именно из-за этого лайнер и вынужденно сел в Минске. Также, по информации Латушко, кроме задержанного Романа Протасевича столицу Беларуси на борту не покинули еще несколько человек.

Латушко, который сейчас, как и большинство белорусских оппозиционеров, находится за границей, записал видеообращение. В нем он ситуацию с самолетом назвал "актом государственного терроризма".

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По свидетельствам Национального антикризисного правления, диспетчеры Национального аэропорта "Минск-2" угрожали сбить гражданский самолет компании Ryanair с пассажирами на борту,

– убеждает Латушко.

Также член Координационного совета Беларуси заверил, что кроме задержанного Протасевича в Вильнюс из Минска не вылетели еще 2 гражданина Беларуси и 4 – России.

Что говорят в минском аэропорту

Как заверил начальник смены Национального аэропорта Максим Кияков, решение о том, чтобы сажать самолет в Минске, принял именно командир лайнера, ведь этот аэродром – был ближайшим. Это решение соответствует международным правилам, заверил Кияков.

Между тем, ОНТ – государственный белорусский канал обнародовал фрагменты разговоров диспетчеров и экипажа лайнера. Они якобы свидетельствуют о том, что решение сажать самолет в Минске принял командир.

Коротко о задержании Романа Протасевича