Оппозиция в Грузии организует протесты за свободу Саакашвили

Грузинская оппозиция организует протесты против Саакашвили. Митинги анонсировал в фейсбуке председатель "Единого национального движения" Ника Мелия.

Он призвал сторонников выйти на улицы и поддержать задержанного экс-президента Грузии. Его по прибытии в страну, 1 октября, задержали и доставили в СИЗО.

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В Грузии организуют протесты в поддержку Саакашвили

"Свободу Мише", – написал грузинский оппозиционер Ника Мелия на своей фейсбук-странице. Он анонсировал, что протест запланирован на 4 октября в 15:00.

Массовая акция должна состояться у крепости Рустави. Именно там расположена колония, в которую перевели Саакашвили.

Призыв оппозиции поддержало немало пользователей в фейсбуке. Люди выразили поддержку и желание, чтобы задержанного политика отпустили на волю:

"Свободу Миши и Грузии в целом";

"Свободу лучшему президенту страны и всему грузинскому народу".

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