Определенная информация будет засекречена, – нардеп Рахманин о деле вагнеровцев
Источник:24 канал
История с вагнеровцами в Беларуси была странной и сложной. В то же время определенная информация по этому делу будет засекречена и вряд ли когда-то станет известной.
Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал нардеп от партии "Голос" Сергей Рахманин. Он отметил, что государство имеет право и даже обязано хранить определенные тайны.
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По словам Рахманина, украинцы узнают часть правды о спецоперации с вагнеровцами. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время.
Думаю, что определенная информация будет засекречена и вряд ли будет когда-то рассекреченной. Здесь я не буду сторонником того, что надо все рассекречивать,
– заявил нардеп.
Как заметил Рахманин, все, что делала Временная следственная комиссия, свидетельствует о желании завалить дело, а не расследовать его.Обратите внимание! Глава Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что российские спецслужбы могли частично знать об украинской операции с задержанием вагнеровцев.
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Что этому предшествовало
- В Беларуси в июле 2020 года задержали боевиков "Вагнера". Александр Лукашенко решил отдать вагнеровцев России. Однако Киев просил об их экстрадиции в Украину.
- По данным СМИ, украинские спецслужбы проводили спецоперацию, но представители из офиса Президента якобы помешали им.
- В парламенте создали ВСК для расследования дела. Комиссия в сентябре обнародовала результаты. Согласно им, спецоперации не было. Зато было специальное мероприятие.
- По данным Комитета по нацбезопасности, в выводах ВСК по делу вагнеровцев есть разногласия.