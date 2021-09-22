Определенная информация будет засекречена, – нардеп Рахманин о деле вагнеровцев

История с вагнеровцами в Беларуси была странной и сложной. В то же время определенная информация по этому делу будет засекречена и вряд ли когда-то станет известной.

Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал нардеп от партии "Голос" Сергей Рахманин. Он отметил, что государство имеет право и даже обязано хранить определенные тайны.

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По словам Рахманина, украинцы узнают часть правды о спецоперации с вагнеровцами. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Думаю, что определенная информация будет засекречена и вряд ли будет когда-то рассекреченной. Здесь я не буду сторонником того, что надо все рассекречивать,

– заявил нардеп.

Как заметил Рахманин, все, что делала Временная следственная комиссия, свидетельствует о желании завалить дело, а не расследовать его.

Глава Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила , что российские спецслужбы могли частично знать об украинской операции с задержанием вагнеровцев.

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