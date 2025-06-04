Все больше россиян якобы выступает за окончание войны: действительно ли им надоели действия Путина

По результатам опроса "Левада-центра", количество россиян, выступающих за мирные переговоры и окончание войны, рекордно выросло с начала полномасштабного вторжения – 64%. В то же время более 70% россиян высказались о том, что сначала нужно устранить "первопричины конфликта". Однако подобные опросы на самом деле не отражают настроения российского народа.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что сейчас в России нет разницы во взглядах относительно войны, по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Все подобные публикации опросов – это шаги Кремля, которые продолжают свою кампанию по населению.

Смотрите также Намекнул на участие Киева: Путин прокомментировал взрывы на железных дорогах Курщины и Брянщины

Действительно ли россиянам надоели действия Путина

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что он достаточно скептически относится к подобным опросам. Ранее "Левада-центр" позиционировал себя как независимое от Кремля социологическое бюро, но все это – притворство. Его результаты не отличаются от социологических обществ российской власти.

Когда россияне говорят, что они против войны – они просто не хотят идти воевать даже за деньги. Однако реальной разницы мнений сейчас и в начале полномасштабного вторжения я не вижу. Более 70% в этом опросе утверждают, что они поддерживают действия российской армии,

– подчеркнул он.

Клочок объяснил, что публикация соцопросов, где россияне говорят о желании закончить войну, – это подготовка народа к принятию решения Кремлем. Неизвестно, какое оно будет, но российские власти должны мотивировать свое население ее поддерживать. Кремль пытается сделать все, чтобы люди доверяли только своему диктатору.

Поэтому это социологическое исследование даже близко не показывает реальные настроения в России. Говорить, что без смены руководства можно говорить об изменении настроений – не приходится,

– подытожил он.

К слову, одновременно публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский высказал мнение о том, что после удачной операции СБУ по ударам по российским аэродромам россияне проклинают военную и политическую верхушку. По его словам, даже либералы уже позволяют себе вести резкие дискуссии с известными российскими пропагандистами относительно власти в Кремле.