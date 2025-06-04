Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що зараз в Росії немає різниці у поглядах щодо війни, порівнюючи з початком повномасштабного вторгнення. Усі подібні публікації опитувань – це кроки Кремля, які продовжують свою кампанію щодо населення.

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Чи справді росіянам набридли дії Путіна

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що він досить скептично ставиться до подібних опитувань. Раніше "Левада-центр" позиціонував себе як незалежне від Кремля соціологічне бюро, але все це – вдаваність. Його результати не відрізняються від соціологічних товариств російської влади.

Коли росіяни кажуть, що вони проти війни – вони просто не хочуть іти воювати навіть за гроші. Однак реальної різниці думок зараз і на початку повномасштабного вторгнення я не бачу. Понад 70% в цьому опитуванні стверджують, що вони підтримують дії російської армії,

– наголосив він.

Клочок пояснив, що публікація соцопитувань, де росіяни говорять про бажання закінчити війну, – це підготовка народу до ухвалення рішення Кремлем. Невідомо, яке воно буде, але російська влада повинна мотивувати своє населення її підтримувати. Кремль намагається зробити все, щоб люди довіряли лише своєму диктатору.

Тому це соціологічне дослідження навіть близько не показує реальні настрої в Росії. Говорити, що без зміни керівництва можна говорити про зміну настроїв – не доводиться,

– підсумував він.

До слова, водночас публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський висловив думку про те, що після вдалої операції СБУ щодо ударів по російських аеродромах росіяни проклинають військову та політичну верхівку. За його словами, навіть ліберали вже дозволяють собі вести різкі дискусії з відомими російськими пропагандистами щодо влади в Кремлі.