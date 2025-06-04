Найімовірніше, що він провалиться, що остаточно обірве терпець в народу країни-агресорки. Таку думку 24 Каналу висловив публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський, зауваживши, що тим часом Європа вже робить рішучі кроки для підтримки України.

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Про майбутні бунти в Росії

За словами публіциста, після операції "Павутина" було дуже цікаво спостерігати за реакцією російського суспільства та військових. Адже більшість з них виступають за ідеологію війни з Україною, тому відголос на знищення авіації був очевидний.

Росіяни ще не називають "фюрера" по імені. Однак вже всю владу, всю військову та політичну верхівку проклинають останніми словами. І також як і Прігожин в останні свої дні з достатньою повагою висловлюються про свого українського противника,

– наголосив він.

Тим часом інший прошарок російського суспільства, а саме ліберали, вже дозволяють собі вести різкі дискусії з відомими російськими пропагандистами щодо влади в Кремлі. Водночас Путін просто зник з інформаційного простору, як завжди, коли відбуваються "трагічні" події для Росії.

В росіян вже є питання, для чого ця людина (Путін – 24 Канал) все це затіяв. Все це (терпіння росіян – 24 Канал) підірветься за результатом літнього наступу. Він провалиться. Якщо лінія боєзіткнення за наступні 3 місяці і переміститься, то тільки на Схід,

– сказав Піонковський.

Публіцист пояснив, що зараз з військовою допомогою Україні активізувалась Європа. Особливо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ймовірно, що США будуть продавати озброєння напряму нашій країні або ж країнам ЄС. На менше Дональд Трамп піти не зможе, адже на нього зараз тиснуть проукраїнські сенатори, такі як Ліндсі Грем.