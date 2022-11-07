Сколько украинцев верят, что через 10 лет Украина будет преуспевать в составе ЕС

Украина продолжает свое движение в Евросоюз и делает все возможное. Многое также зависит от самих граждан нашего государства и их веры в то, что они станут частью ЕС.

Евросоюз продолжает помогать нашему государству, в том числе финансово. Украинцы очень благодарны такой мощной поддержке и убеждены, что скоро станут частью большой европейской семьи демократических государств.

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Будем ли мы в ЕС через 10 лет: ответы людей

Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе социологи задали около 1000 человек. Погрешность данных не должна превышать более 3,5%. Респондентам было предложено выбрать, какой сценарий развития событий им кажется более вероятным – оптимистичный или пессимистический.

Около 88% украинцев считают, что через 10 лет наше государство будет преуспевать в составе ЕС. Среди них – 63% полностью придерживаться такого мнения, а "скорее соглашаются" – 26%.



Украинцы верят, что наше государство будет в ЕС через 10 лет / Инфографика КМИС

Только 5% респондентов имеют пессимистические ожидания вступления Украины в Евросоюз. Этот незначительный процент убежден, что наше государство будет опустошенным и из него будут выезжать люди через 10 лет.

Следует также отметить, что респонденты во всех регионах нашего государства отвечали одинаково. Правда, все же пессимистичнее настроены жители Востока, однако не существенно – всего до 10 процентов.



Украинцы во всех регионах выступают за членство государства в Евросоюзе / Статистика КМИС

Когда Украина вступит в ЕС

Напомним, комиссар Евросоюза по вопросам расширения Оливер Вархей сказал, что в ближайшее время Украине не удастся стать частью союза. Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз будет продолжаться несколько лет.

Нашей стране нужно продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Даже если Украине удастся воплотить все важные реформы быстро, сам процесс вступления будет длиться больше года или двух.

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