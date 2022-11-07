Євросоюз продовжує допомагати нашій державі, зокрема фінансово. Українці надзвичайно вдячні такій потужній підтримці та переконані, що скоро стануть частиною великою європейської сім'ї демократичних держав.

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Чи будемо ми в ЄС за 10 років: відповіді людей

Питання щодо членства України в Євросоюзі соціологи поставили близько 1000 людей. Похибка у даних не має перевищувати понад 3,5%. Респондентам запропонували обрати, який сценарій розвитку подій їм здається більш ймовірним – оптимістичний чи песимістичний.

Близько 88% українців вважають, що через 10 років наша держава буде процвітати у складі ЄС. Серед них – 63% повністю дотримуватися такої думки, а "скоріше погоджуються" – 26%.



Українці вірять, що наша держава буде в ЄС через 10 років / Інфографіка КМІС

Зверніть увагу! Лише 5% респондентів мають песимістичні очікування щодо вступу України в Євросоюз. Цей незначний відсоток переконаний, що наша держава буде спустошеною та з неї виїжджатимуть люди через 10 років.

Варто також зазначити, що респонденти в усіх регіонах нашої держави відповідали однаково. Щоправда, все ж більш песимістично налаштовані жителі Сходу, однак не суттєво – всього до 10 відсотків.



Українці в усіх регіонах виступають за членство держави в Євросоюзі / Статистика КМІС

Коли Україна вступить в ЄС

Нагадаємо, комісар Євросоюзу з питань розширення Олівер Вархеї сказав, що найближчим часом Україні не вдасться стати частиною союзу. Підготовка до вступу України до Євросоюзу точно триватиме декілька років.

Нашій країні потрібно продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей. Навіть якщо Україні вдасться втілити всі важливі реформи швидко, сам процес вступу триватиме понад рік або два.

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