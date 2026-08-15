Ситуация "взрывоопасная": уровень тревожности в России достиг пика со времен мобилизации

Уровень беспокойства среди граждан России достиг рекордных показателей за последние несколько лет. В настоящее время 70 процентов населения оценивают политическую ситуацию в своей стране как напряженную или даже взрывоопасную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Какие настроения царит среди россиян?

Согласно результатам опроса, большая часть респондентов, а именно 57 %, называют нынешнее положение дел в стране напряженным. В то же время еще 13 % опрошенных россиян склонны считать текущую обстановку критической и грозящей "взрывом".

В то же время положительно оценивают ситуацию лишь 26 % граждан. Из них 19 % чувствуют спокойствие, и лишь 7 % называют жизнь в стране благополучной.

Рост пессимизма среди населения

Социологи обращают внимание на то, что нынешние показатели тревожности почти сравнялись с данными за сентябрь 2022 года. Тогда, во время объявления мобилизации, доля негативных оценок составляла 71 процент.

Эксперты фиксируют стабильный рост пессимистических настроений, начиная с середины 2025 года. В частности, с мая 2025 года количество тех, кто испытывает напряжение, увеличилось на 10 процентных пунктов. В свою очередь, доля граждан, которые считают ситуацию критической или взрывоопасной, с сентября 2025 года выросла на 8 процентных пунктов.

Основные причины опасений россиян

Участники исследования, которые негативно воспринимают реальность, четко обосновывают свои настроения рядом насущных проблем. Большинство респондентов – 45 % – объясняют свою тревогу продолжающимися боевыми действиями. Еще 21 % опрошенных обеспокоены атаками беспилотных летательных аппаратов и регулярными обстрелами российской территории.

Кроме того, 18 % граждан признались, что боятся за свою жизнь, безопасность детей и будущее. Еще 10 % жалуются на общую нестабильность и отсутствие какой-либо уверенности в завтрашнем дне. Экономический кризис и постоянный рост цен беспокоят 9 % россиян. Замыкают список причин дефицит бензина, который беспокоит 7 % опрошенных, а также недоверие к властным институтам наряду с проблемами со светом, интернетом и связью – на это указали 6 % респондентов.

Напомним, поддержка российского диктатора Владимира Путина в России снизилась до 65,1% – это один из самых низких показателей за последние годы. Падение рейтинга связывают с затянувшейся войной против Украины, усилением цифровой цензуры и топливным кризисом.