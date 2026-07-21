Уровень поддержки Владимира Путина в России начал снижаться на фоне ряда внутренних проблем, которые одновременно оказывают давление как на власть, так и на общество. Об этом сообщает Newsweek .

Как изменилась поддержка Путина?

По состоянию на 12 июля деятельность Путина одобряли 65,1% опрошенных, свидетельствуют последние данные подконтрольного российскому государству Всероссийского центра изучения общественного мнения. В то же время 23,4% респондентов открыто заявили, что не поддерживают его работу на посту президента.

Newsweek отмечает, что аналогичные тенденции фиксируют и российские социологи. На их фоне нынешние показатели выглядят самы ми низкими за последние годы, если сравнивать с периодом с 2021 года.

Издание связывает падение рейтинга с затянувшейся войной против Украины, усилением цифровой цензуры и топливным кризисом. Все это создает для Кремля более сложный фон, чем тот, на который он рассчитывал ранее.

Что происходит в России на фоне этих данных?

Российские власти пытаются удержать контроль над информацией и Суспильными настроениями, но это не устраняет накопившиеся проблемы. На фоне затянувшейся войны и внутренней напряженности доверие к власти остается под давлением.

Несмотря на официальные цифры, в России все заметнее растет разрыв между тем, что демонстрирует государственная статистика, и тем, как меняется общественное восприятие ситуации. Именно это, по оценке Newsweek, и стало одной из причин падения рейтинга Путина.

К слову, публицист Юрий Богданов считает, что российские элиты вряд ли смогут кардинально повлиять на ситуацию, однако их действия постепенно подрывают авторитет Путина. Если Украина продолжит наносить удары по российской логистике и военной инфраструктуре, давление на Кремль будет только усиливаться.

По его мнению, ближайшие месяцы для Путина будут сложными, а в его окружении будет все сильнее расти желание завершить войну.