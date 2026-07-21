Рівень підтримки Володимира Путіна в Росії почав знижуватися на тлі кількох внутрішніх проблем, які одночасно тиснуть і на владу, і на суспільство. Про це повідомляє Newsweek.

Як змінилася підтримка Путіна?

Станом на 12 липня діяльність Путіна схвалювали 65,1% опитаних, свідчать останні дані підконтрольного російській державі Всеросійського центру вивчення громадської думки. Водночас 23,4% респондентів відкрито заявили, що не підтримують його роботу на посаді президента.

Newsweek зазначає, що схожі тенденції фіксують і російські соціологи. На їхньому тлі нинішні показники виглядають як найнижчі за останні роки, якщо порівнювати з періодом від 2021 року.

Видання пов'язує падіння рейтингу з тривалою війною проти України, посиленням цифрової цензури та паливною кризою. Усе це створює для Кремля складніший фон, ніж той, на який він розраховував раніше.

Що відбувається в Росії на тлі цих даних?

Російська влада намагається втримати контроль над інформацією та суспільними настроями, але це не прибирає накопичених проблем. На тлі затяжної війни та внутрішньої напруги довіра до влади залишається під тиском.

Попри офіційні цифри, у Росії дедалі помітніше зростає розрив між тим, що демонструє державна статистика, і тим, як змінюється суспільне сприйняття ситуації. Саме це, за оцінкою Newsweek, і стало однією з причин просідання рейтингу Путіна.

До слова, публіцист Юрій Богданов вважає, що російські еліти навряд чи зможуть кардинально вплинути на ситуацію, однак їхні дії поступово підривають авторитет Путіна. Якщо Україна продовжить завдавати ударів по російській логістиці та військовій інфраструктурі, тиск на Кремль лише посилюватиметься.

На його думку, найближчі місяці для Путіна будуть складними, а в його оточенні дедалі більше зростатиме бажання завершити війну.