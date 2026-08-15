Про це свідчать опитування соціологічного дослідження "Левада-центру".

Які настрої панують серед росіян?

Згідно з результатами опитування, більша частина респондентів, а саме 57 %, називають нинішній стан справ у державі напруженим. Водночас ще 13 % опитаних росіян схильні вважати поточну обстановку критичною та такою, що загрожує "вибухом".

Натомість позитивно оцінюють ситуацію лише 26 % громадян. З цієї кількості 19 % відчувають спокій, і лише 7 % називають життя в країні благополучним.

Зростання песимізму серед населення

Соціологи звертають увагу на те, що нинішні показники тривожності майже зрівнялися з даними за вересень 2022 року. Тоді, під час оголошення мобілізації, частка негативних оцінок становила 71 відсоток.

Фахівці фіксують стабільне зростання песимістичних настроїв починаючи з середини 2025 року. Зокрема, з травня 2025 року кількість тих, хто відчуває напруженість, збільшилася на 10 відсоткових пунктів. Своєю чергою, частка громадян, які бачать ситуацію як критичну або вибухонебезпечну, з вересня 2025 року зросла на 8 відсоткових пунктів.

Головні причини страхів росіян

Учасники дослідження, які негативно сприймають дійсність, чітко аргументують свої настрої низкою нагальних проблем. Найбільше респондентів – 45 % – пояснюють свою тривогу триваючими бойовими діями. Ще 21 % опитаних стурбовані атаками безпілотних літальних апаратів та регулярними обстрілами російської території.

Крім того, 18 % громадян зізналися у страху за власне життя, безпеку дітей та майбутнє. Ще 10 % скаржаться на загальну нестабільність та відсутність будь-якої впевненості у завтрашньому дні. Економічна криза та постійне зростання цін турбують 9 % росіян. Замикають перелік причин дефіцит бензину, який хвилює 7 % опитаних, а також недовіра до владних інститутів разом із проблемами зі світлом, інтернетом та зв'язком – на це вказали 6 % респондентів.

Нагадаємо, підтримка російського диктатора Володимира Путіна в Росії знизилася до 65,1% – це один із найнижчих показників за останні роки. Падіння рейтингу пов’язують із тривалою війною проти України, посиленням цифрової цензури та паливною кризою.