Несмотря на это количество людей, которые надеются на мир в мире – растет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опрос, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Какие настроения у украинцев?

Относительное большинство украинцев – 39% ожидают, что 2026 год будет лучшим, однако уровень оптимизма постепенно снижается. Для сравнения, два года назад положительные ожидания имели 51% респондентов.

Социологи фиксируют рост скепсиса. В частности, 27% опрошенных считают, что в следующем году ничего не изменится (в 2024 году таких было 20%). Как и в прошлом году, каждый четвертый украинец убежден, что 2026 год будет хуже.

В то же время украинцы готовятся к экономическим вызовам. Около двух третей респондентов прогнозируют экономические трудности в 2026 году, каждый пятый не ожидает изменений, и только 10% надеются на процветание.

По данным "Рейтинга", уровень экономического пессимизма уже второй год подряд держится на уровне 63 – 64% и соответствует общеевропейским и мировым тенденциям.

Опрос также показал рост надежд на мир в мире. Треть украинцев считает, что 2026 год будет более мирным, еще треть не ожидает изменений, а остальные прогнозируют ухудшение ситуации. Доля тех, кто надеется на более мирный год, выросла с 26% в ноябре 2023 года до примерно 33% сейчас.

