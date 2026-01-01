Несмотря на это количество людей, которые надеются на мир в мире – растет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опрос, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Какие настроения у украинцев?
Относительное большинство украинцев – 39% ожидают, что 2026 год будет лучшим, однако уровень оптимизма постепенно снижается. Для сравнения, два года назад положительные ожидания имели 51% респондентов.
Социологи фиксируют рост скепсиса. В частности, 27% опрошенных считают, что в следующем году ничего не изменится (в 2024 году таких было 20%). Как и в прошлом году, каждый четвертый украинец убежден, что 2026 год будет хуже.
В то же время украинцы готовятся к экономическим вызовам. Около двух третей респондентов прогнозируют экономические трудности в 2026 году, каждый пятый не ожидает изменений, и только 10% надеются на процветание.
По данным "Рейтинга", уровень экономического пессимизма уже второй год подряд держится на уровне 63 – 64% и соответствует общеевропейским и мировым тенденциям.
Опрос также показал рост надежд на мир в мире. Треть украинцев считает, что 2026 год будет более мирным, еще треть не ожидает изменений, а остальные прогнозируют ухудшение ситуации. Доля тех, кто надеется на более мирный год, выросла с 26% в ноябре 2023 года до примерно 33% сейчас.
Какие другие опросы провели во время войны?
63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, показатели почти не изменились с сентября 2025 года. Опрос охватил 547 совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории.
Среди основных препятствий для украинского бизнеса выделяют нехватку рабочей силы (59%), опасность работы (49%), и рост цен на сырье (47%). Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением стали значительной проблемой для 19% предприятий в октябре.
Также известно, что только 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя, при этом 44% вообще не имеют бронирования. Больше всего забронированных IT-специалистов в Киеве, а меньше всего в Луцке и Кропивницком.