Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии

Исследовать мнения жителей оккупированного Донбасса – очень важная задача для украинской власти. Возможно ли провести социологическое исследование в "ЛДНР" и узнать, кого на самом деле поддерживают жители этих территорий, – журналистка 24 канала расспросила у социологов.

Опасный опрос

На днях, в интервью одному из отечественных изданий советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал, что уже проводились определенные социологические замеры на оккупированной территории. По их результатам можно говорить о наличии там людей, которые готовы идти на выборы от партии "Слуга народа" и не боятся об этом говорить вслух. Это заявление у многих вызвало недоумение. Как можно проводить опрос людей, которые фактически находятся под дулами автоматов, – еще тот вопрос.

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Заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха отмечает: "Некоторые центры проводят такие опросы, но я считаю – это делать не нужно".



Опросу, проведенному под пулями, – не стоит доверять / Фото GettyImages

С проведением социологических исследований в ОРДЛО есть серьезные проблемы. Прежде всего, украинская сторона не имеет возможности обеспечить безопасность интервьюеров и организаторов опроса. Конечно, наши социологи могут заказывать "днровскую" охрану, но тогда становится понятно – каким будет этот опрос... С другой стороны, даже если мы каким-то образом и проведем его, то нет уверенности, что люди говорили откровенно,

– добавляет Головаха.

Мнение имею, но…

Заместитель директора социологической службы Центр Разумкова Михаил Мищенко, безотносительно к заявлению Сергея Сивохо, заметил, что опрос на оккупированной территории в принципе можно проводить. Вопрос в том – насколько ответы, полученные в таких условиях, будут отвечать реальному положению вещей. Ведь считается – для исследования общественного мнения необходимо, чтобы оно существовало и свободно функционировало.

Как социолог я начинал работать еще во времена СССР, когда вообще не проводили опросы на политическую тематику. Тогда даже не было смысла это делать, поскольку было только официальное мнение, которое люди должны были разделять и выражать,

– вспоминает Михаил Мищенко.

В те времена народ знал, какое именно мнение является правильным. Тогда же популярной была шутка: у меня есть мнение, но я его не разделяю.

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Потому в те времена люди не хотели думать и обсуждать острые политические вопросы. Разве что делали это на кухнях в узком кругу друзей. Собственно, за выражение персонального мнения могли и наказать.

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Нынешняя ситуация с ОРДЛО, в этом аспекте, очень напоминает Союз в худшем его проявлении. Такие себе сталинские времена.

Там во многом воссоздалась советская эпоха. Поэтому нет уверенности, что люди будут искренне отвечать на вопросы. Я бы воздержался от проведения исследования со стороны Украины,

– считает Евгений Головаха.

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Понятно, что в ОРДЛО могут и проводят для себя внутренние опросы. Со стороны Украины – если этот опрос касается не политических, а бытовых вопросов – можно его проводить. В таком случае есть шансы получить достоверные данные, потому что люди не будут бояться отвечать. А политические и геополитические опросы, по мнению Головахи, – сейчас неуместно проводить в ОРДЛО.



Крайне сложно выяснить, что на самом деле думают жители ОРДЛО / Фото 24 канала

Исследовать общественное мнение можно тогда, когда есть возможности для его свободного формирования и выражения. На оккупированных территориях эти возможности ограничены. Конечно, можно опрашивать людей при выезде с оккупированных территорий, например на КПВВ. Однако это исследование будет нерепрезентативным, а поисковым. Оно может демонстрировать мнения людей для данного конкурентного пункта переезда, но не для всей территории.

Когда мы еще проводили опросы на этих территориях, удалось получать интересные результаты: уровень поддержки руководителей сепаратистских группировок был 10-12%. Тогда жители оккупированных территорий никому не доверяли. Правда, они не доверяли и украинской власти, так же, как и руководителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". Там было тотальное недоверие,

– резюмирует Мищенко.

Таким образом, Украине нужно крайне осторожно относиться к результатам социологических опросов жителей ОРДЛО. Ведь их ответы могут кардинально отличаться от того, что они на самом деле думают.

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