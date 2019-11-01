Опитати ОРДЛО: чи варто довіряти "примусовій" соціології

Дослідити думки жителів окупованого Донбасу – дуже важливе завдання для української влади. Чи можливо провести соціологічне дослідження в "ЛДНР" та дізнатись, кого насправді підтримують мешканці цих територій, – журналіст 24 каналу розпитала у соціологів.

Небезпечне опитування

Днями, в інтерв'ю одному з вітчизняних видань радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розповів, що вже проводились певні соціологічні заміри на окупованій території. За їх результатами, можна говорити про наявність там людей, готових йти на вибори від партії "Слуга народу" і не бояться про це казати вголос. Ця заява у багатьох викликала здивування. Як можна проводити опитування людей, які фактично перебувають під дулами автоматів, – ще те питання.

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Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха зазначає: "Деякі центри проводять такі опитування, але я вважаю – цього робити не треба".

Опитуванню, проведеному під кулями, – неварто довіряти / Фото GettyImages

З проведенням соціологічних досліджень в ОРДЛО є серйозні проблеми. Передовсім, українська сторона не має можливості забезпечити безпеку інтерв'юерів та організаторів опитування. Звісно, наші соціологи можуть замовляти "днрівську" охорону, але тоді стає зрозумілим – яким буде те опитування... З іншого боку, навіть якщо ми якимось чином й проведемо його, то немає впевненості, що люди говорили відверто,

– додає Головаха.

Думку маю, але…

Заступник директора соціологічної служби Центр Разумкова Михайло Міщенко, безвідносно до заяви Сергія Сивохо, зауважив, що опитування на окупованій території в принципі можна проводити. Питання в тому – наскільки відповіді, отримані в таких умовах, відповідатимуть реальному стану речей. Адже вважається – для дослідження громадської думки необхідно, щоб вона існувала й вільно функціонувала.

Як соціолог я починав працювати ще за часів СРСР, коли взагалі не проводили опитування на політичну тематику. Тоді навіть не було сенсу це робити, оскільки була лише офіційна думка, яку люди мали поділяти і висловлювати,

– згадує Михайло Міщенко.

В ті часи народ знав, яка саме думка є правильною. Тоді ж популярним був жарт: у мене є думка, але я її не поділяю.

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Тому в ті часи люди не дуже хотіли думати та обговорювати гострі політичні питання. Хіба що робили це на кухнях в обмеженому колі друзів. Власне, за висловлення персональної думки могли й покарати.

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Нинішня ситуація з ОРДЛО, в цьому аспекті, дуже нагадує Союз в гіршому його прояві. Такі собі сталінські часи.

Там багато в чому відтворилась радянська епоха. Тому немає впевненості, що люди щиро відповідатимуть на питання. Я б утримався від проведення дослідження з боку України,

– вважає Євген Головаха.

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Зрозуміло, що в ОРДЛО можуть і проводять для себе внутрішні опитування. З боку України – якщо це опитування стосується не політичних, а побутових питань – можна його проводити. В такому випадку є шанси отримати достовірні дані, бо люди не боятимуться відповідати. А політичні та геополітичні опитування, – на переконання Головахи, – зараз недоречно проводити в ОРДЛО.



Вкрай важко вияснити, що насправді думають жителі ОРДЛО /​ Фото 24 каналу

Досліджувати громадську думку можна тоді, коли є можливості для її вільного формування і висловлення. На окупованих територіях ці можливості обмежені. Звісно, можна опитувати людей при виїзді з окупованих територій, приміром на КПВВ. Проте це дослідження буде нерепрезентативним, а пошуковим. Воно може демонструвати думку людей, для даного конкурентного пункту переїзду, але не для всієї території.

Коли ми ще проводили опитування на цих територіях, то отримували цікаві результати: рівень підтримки керівників сепаратистських угруповань був лише 10-12%. Тоді жителі окупованих територій нікому не довіряли. Щоправда, вони не довіряли й українській владі, так само як і керівникам так званих "ДНР" і "ЛНР". Там була тотальна недовіра,

– резюмує Міщенко.

Таким чином, Україні потрібно вкрай обережно ставитись до результатів соціологічних опитувань мешканців ОРДЛО. Адеж їх відповіді можуть кардинально відрізнятись від того, що вони насправді думають.

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