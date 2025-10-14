Президент США Трамп и украинский лидер Зеленский 17 октября должны провести встречу, среди обсуждаемых тем могут быть: возможность поставки оружия Украине и поиск путей мирного урегулирования войны. Россия в прекращении войны не заинтересована, а вот в имитации переговорного процесса с США – да.

Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, выразив убеждение, что россияне дальше будут говорить, что еще немножко и дожмут на линии фронта. Россия хочет эту войну не остановить, а перевести в формат территориального контроля, даже с заморозкой войны, но чтобы это было в ее пользу.

Что Москва понимает под мирным урегулированием войны?

В Кремле звучат новые заявления о мирном урегулировании. Пресс-секретарь российского диктатора Песков высказался, что Россия якобы приветствует стремление Трампа искать пути урегулирования российско-украинской войны.

Однако, по словам Подоляка, под мирным урегулированием страна-агрессор хочет получить гарантии, что она не проиграет эту войну, что не будет платить за ее последствия, не станет отвечать за массовые убийства и разрушение украинской инфраструктуры.

"Кремль хочет получить заверения, что давить будут не на Россию, а на Украину, а россиянам наоборот все будут отдавать. Аппетиты у России очень большие, она не может милитарным путем справиться с Украиной и не сможет, это после четырех лет войны – очевидно. Но она считает, что может зафиксировать по крайней мере политико-дипломатическую победу", – озвучил Подоляк.

Это, по его мнению, будет возможно только если кто-то пойдет навстречу России и будет готов отдать часть Европы под условный контроль Кремля. Советник председателя ОПУ отметил, что пока не видит таких сценариев, потому что виднеются изменения общественных настроений в США, там выступают за поддержку Украины, даже среди Республиканской партии.

Подоляк убежден в том, что американская сторона может еще раз встретиться с Путиным, поговорить, но ничего нового не произойдет. Он уверен, что Путин будет оправдывать факт агрессии, говорить, что Россия может закончить войну, если Украина откажется от суверенного статуса, но все это не даст конкретного решения в этой войне. Советник председателя ОПУ отметил на том, что к этому приведет не соглашение с Россией, а только существенное давление на нее, а через нее – на Китай.

"Если США хотят оставаться в системе, где есть американоцентризм, где правила США являются доминирующими, то надо сделать три шага: существенно усилить Украину, значительно нажать на Россию, мощно опосредованно ударить по странам войны (в первую очередь по Китаю). Без этого договоренностей с Россией и никакого соглашения не будет, а будет сплошная путинская ложь", – подытожил Подоляк.

Мирные переговоры: какие заявления звучат из Кремля?