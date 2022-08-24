Опубликовали редкие кадры с ЧАЭС во время оккупации – россияне не выключили одну камеру

Полгода тому назад российские войска вошли на территорию Чернобыльской АЭС. Тогда россияне выключили все камеры, кроме одной.

россияне не заметили камеру туристической организации "Чернобыль Тур". Именно с ее помощью удалось зафиксировать количество вражеской техники, пересекшей границу.

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Записи камер передавали разведке

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны директор компании "Чернобыль Тур" Ярослав Емельянченко установил камеру, работающую от батареи. Утром 24 февраля эта камера стала единственной работающей в зоне ЧАЭС. Именно она и зафиксировала продвижение вражеской техники.

В первые дни вторжения, пока хватало заряда батареи, компания "Чернобыль Тур" фиксировала данные о передвижении российских войск и передавала их украинской разведке.

Психологически было тяжело. С одной стороны мы читали новости с успокоением, что в Киев никто не заедет. При этом мы продолжали подсчитывать количество российской военной техники,

– рассказал Емельянченко.

После того, как сигнал камеры исчез, с данными о российских войсках помогали жители сел вблизи Зоны отчуждения, которые рискуя своей жизнью предоставляли информацию об оккупантах.

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Оккупация ЧАЭС: главное

Вечером 24 февраля после боев россияне зашли на территорию Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, защищавшие станцию и персонал, оказались в плену оккупантов.

В то же время сами россияне вели себя не слишком разумно – они рыли окопы в Рыжем лесу, который буквально кишит радиацией и вывозили через беларусь вещи из Чернобыля, также зараженные.

31 марта оккупанты окончательно покинули Чернобыльскую АЭС, но забрали с собой пленных нацгвардейцев. Об их судьбе сейчас ничего неизвестно, однако 3 апреля бывшая уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляла, что украинских воинов морят голодом.

Во время пресс-конференции после саммита Крымской платформы 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о судьбе находившихся на ЧАЭС оккупантов также мало что известно, однако была информация, что все они погибли.

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