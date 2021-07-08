Сын Лукашенко: правительство опубликовало список белорусов, против которых хочет ввести санкции
8 июля 2021 , 20:38Читати новину українською
Источник:Кабинет Министров Украины
Кабмин 8 июля опубликовал список физических лиц из Беларуси, против которых Украина может ввести санкции. В частности, в перечень попал Виктор Лукашенко – старший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Всего в список попали 52 человека. Их считают причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в 2020 году, а также – к запугиваниям, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов и применению пыток.
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Кто, в частности, оказался в списке
- Юрий Караев – помощник самопровозглашенного президента Беларуси, экс-министр внутренних дел страны, генерал-майор милиции.
- Геннадий Казакевич – первый замглавы МВД Беларуси, начальник криминальной милиции Беларуси, полковник милиции.
- Александр Барсуков – помощник самопровозглашенного президента Беларуси, экс-заместитель главы МВД Беларуси генерал-лейтенант милиции.
- Сергей Хоменко – заместитель главы МВД Беларуси, генерал-майор милиции.
- Юрий Назаренко – первый заместитель главы МВД Беларуси, генерал-майор милиции, командующий внутренних войск.
- Хазалбек Атабеков – заместитель командующего внутренних войск МВД Беларуси.
- Александр Шепелев – директор департамента по вопросам безопасности и охраны МВД Беларуси.
- Дмитрий Балаба – руководитель отряда милиции специального назначения при Минском горисполкоме Беларуси.
- Иван Кубраков – министр внутренних дел Беларуси с 29 октября 2020 года.
- Максим Гамола – экс-начальник департамента милиции Московского района Минска.
- Александр Алешкевич – первый заместитель начальника районного отдела внутренних дел в Московском районе Минска, начальник криминальной милиции.
- Андрей Галенка – заместитель начальника районного отдела внутренних дел Московского района Минска, начальник милиции общественной безопасности.
- Александр Васильев – начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Беларуси.
- Олег Шуляковский – первый заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Беларуси, начальник криминальной милиции.
- Анатолий Анатольевич Васильев – заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Беларуси.
- Виктор Лукашенко – советник самопровозглашенного президента по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Республики Беларусь.
- Лидия Ермошина – глава ЦИК Беларуси.
- Игорь Сергеенко – глава Администрации самопровозглашенного президента Беларуси.
- Иван Соколовский – начальник Минского СИЗО "Акрестина".