Опубликован финальный текст коммюнике саммита НАТО: что там об Украине и России

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Альянс уже опубликовал коммюнике встречи. Рассказываем, что в нем пишут об Украине и России.

Поскольку самой важной темой на саммите была именно война, развязанная Россией против Украины, о нашем государстве и преступных действиях Кремля говорили немало. Мы собрали самое основное из коммюнике, что касается как нас, так и страны-агрессора.

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Россия виновата в войне против Украины

Прежде всего, в коммюнике отметили, что именно Россия "несет полную ответственность за свою незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины". Пишут, что она серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность. И за все это страна-агрессор должна отвечать сполна.

Мы продолжаем самым решительным образом осуждать вопиющие нарушения Россией международного права, Устава Организации Объединенных Наций и обязательств и принципов ОБСЕ. Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии Россией, включая Крым,

– отмечают в коммюнике.

Упоминают все военные преступления, совершенные Кремлем. Не обошли вниманием также подрыв Каховской ГЭС. Отмечали "глубокое влияние" России на окружающую среду, ядерную безопасность, энергетическую и продовольственную безопасность, мировую экономику и благосостояние миллиардов людей по всему миру.

Россия должна немедленно прекратить незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, а также полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,

– отмечают в коммюнике.

Также обратились ко всем странам, чтобы они не помогали России совершать ее вооруженную агрессию. Кроме того, осудили всех, кто содействует российской войне против Украины. В частности, Беларусь, которая "играет важную роль, ведь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру". Призывают Беларусь и Иран прекратить сотрудничество с Россией.

Хотя мы призывали Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной, Россия не продемонстрировала никакой настоящей открытости к справедливому и длительному миру,

– говорится в коммюнике.

Подчеркивают, что поддержка Ираном войны России против Украины влияет на евроатлантическую безопасность. В Альянсе призвали прекратить поставки стране-агрессору вооружения, в частности дронов-камикадзе.

"Мы выражаем нашу серьезную обеспокоенность злонамеренной деятельностью Ирана на территории членов Альянса. Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий, в том числе от захвата морских судов, и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира", – отмечают в НАТО.

В то же время в нем подчеркнули, что поддерживают Владимира Зеленского и предложенную им "формулу мира". Кроме того, поддерживают стремление Украины к достижению мира и завершению войны, развязанной Россией.

НАТО поддерживает защиту Украины

Мы подтверждаем нашу твердую солидарность с правительством и народом Украины в героической защите своей нации, своей земли и наших общих ценностей. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН,

– говорится в тексте.

В нем отмечают, что продолжают быть непоколебимыми в преданности дальнейшему усилению как политической, так и практической поддержки нашего государства. Ведь оно продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. И нас будут поддерживать столько, сколько это потребуется.

Будущее Украины – в НАТО

Отмечают в коммюнике, что полностью поддерживают право нашего государства выбирать собственные механизмы безопасности. И подчеркнули, что будущее нашего государства – в НАТО.

Мы подтверждаем обязательство, которое мы взяли на саммите 2008 года в Бухаресте, что Украина станет членом НАТО, и сегодня признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости выполнения Плана действий по членству. Украина становится все более оперативно совместимой и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути реформ,

– говорится в тексте.

Подчеркивают, что Альянс будет поддерживать наше государство в осуществлении реформ, чтобы стать членом НАТО. Украина получит приглашение как только согласятся все члены блока и будут выполнены условия.

"Безопасность Украины имеет большое значение для членов Альянса и для Альянса. Чтобы поддержать дальнейшую интеграцию Украины в НАТО сегодня мы согласовали значительный пакет расширенной политической и практической поддержки", – говорится в тексте.

В Альянсе был создан Совет Украина – НАТО. Речь идет о новом совместном органе. В нем члены Альянса и наше государство будут заседать как равноправные члены, чтобы продвигать политический диалог, взаимодействие, сотрудничество и евроатлантические стремления Украины к членству в НАТО.

Осуждают ядерную опасность со стороны России

В коммюнике подчеркивают, что Россия модернизирует свои ядерные силы, в том числе большие запасы "вооружений театра военных действий". Кроме того, она расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения.

Мы осуждаем объявленное Россией намерение разместить ядерное оружие и системы, способные нести ядерное оружие, на территории Беларуси, что еще раз демонстрирует, как неоднократные действия России подрывают стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе,

– добавляют в тексте.

Также в нем отмечают, что осуждают безответственную ядерную риторику России по поводу ядерной угрозы. Напомнили также о совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств от 3 января 2022 года. В нем отмечалось предотвращение ядерной войны и избегание гонки вооружений.

"Мы призываем Россию подтвердить – на словах и на деле – приверженность принципам, закрепленным в этом Заявлении", – пишут в документе.

Призывают Китай осудить войну против Украины

Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимные попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам,

– говорится в тексте.

В нем призывают КНР:

играть конструктивную роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН,

осудить агрессивную войну России против Украины,

воздержаться от любой поддержки военных усилий России,

прекратить усиление российского лживого нарратива, обвиняющего Украину и НАТО в войне России против Украины,

соблюдать цели и принципы Устава ООН.

Мы особенно призываем КНР действовать ответственно и воздержаться от оказания какой-либо летальной помощи России,

− добавляют в тексте.

Сотрудничество Украины и НАТО стало более значимым

И это произошло в контексте войны, развязанной Россией против нашего государства. В Альянсе четко продемонстрировали единство целей и общую решительность.

НАТО и ЕС будут поддерживать Украину. В связи с этим мы приветствуем создание специального Координационного штаба НАТО – ЕС по Украине,

– пишут в коммюнике.

Кроме того, удалось достичь ощутимых результатов в сфере стратегических коммуникаций, в частности:

борьбу с дезинформацией;

противодействие гибридным и киберугрозам;

учения;

оперативное сотрудничество;

обороноспособность;

оборонную промышленность и исследования;

борьбу с терроризмом;

развитие оборонного и потенциала безопасности.

"Мы продолжаем расширять наше сотрудничество в сфере устойчивости, защиты критической инфраструктуры, новых и прорывных технологий, космоса, последствий изменения климата для безопасности и геостратегической конкуренции", – говорят в НАТО.

Кроме того, в Альянсе продолжат противостоять системным вызовам, которые бросает евроатлантической безопасности КНР. В то же время, важным для развития сотрудничества между НАТО и ЕС остается политический диалог между Альянсом и Евросоюзом.

В то же время в Альянсе отметили стратегическое значение Черноморского региона. В НАТО будут в дальнейшем отслеживать и оценивать развитие событий в регионе. Также будет уделено особое внимание угрозам безопасности и потенциальным возможностям, чтобы более тесно сотрудничать с партнерами.