Опубликован финальный текст коммюнике саммита НАТО: что там об Украине и России
Источник:НАТО
11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Альянс уже опубликовал коммюнике встречи. Рассказываем, что в нем пишут об Украине и России.
Поскольку самой важной темой на саммите была именно война, развязанная Россией против Украины, о нашем государстве и преступных действиях Кремля говорили немало. Мы собрали самое основное из коммюнике, что касается как нас, так и страны-агрессора.
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Россия виновата в войне против Украины
Прежде всего, в коммюнике отметили, что именно Россия "несет полную ответственность за свою незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины". Пишут, что она серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность. И за все это страна-агрессор должна отвечать сполна.
Мы продолжаем самым решительным образом осуждать вопиющие нарушения Россией международного права, Устава Организации Объединенных Наций и обязательств и принципов ОБСЕ. Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии Россией, включая Крым,
– отмечают в коммюнике.
Упоминают все военные преступления, совершенные Кремлем. Не обошли вниманием также подрыв Каховской ГЭС. Отмечали "глубокое влияние" России на окружающую среду, ядерную безопасность, энергетическую и продовольственную безопасность, мировую экономику и благосостояние миллиардов людей по всему миру.
Россия должна немедленно прекратить незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, а также полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,
– отмечают в коммюнике.
Также обратились ко всем странам, чтобы они не помогали России совершать ее вооруженную агрессию. Кроме того, осудили всех, кто содействует российской войне против Украины. В частности, Беларусь, которая "играет важную роль, ведь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру". Призывают Беларусь и Иран прекратить сотрудничество с Россией.
Хотя мы призывали Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной, Россия не продемонстрировала никакой настоящей открытости к справедливому и длительному миру,
– говорится в коммюнике.
Подчеркивают, что поддержка Ираном войны России против Украины влияет на евроатлантическую безопасность. В Альянсе призвали прекратить поставки стране-агрессору вооружения, в частности дронов-камикадзе.
"Мы выражаем нашу серьезную обеспокоенность злонамеренной деятельностью Ирана на территории членов Альянса. Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий, в том числе от захвата морских судов, и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира", – отмечают в НАТО.
В то же время в нем подчеркнули, что поддерживают Владимира Зеленского и предложенную им "формулу мира". Кроме того, поддерживают стремление Украины к достижению мира и завершению войны, развязанной Россией.
НАТО поддерживает защиту Украины
Мы подтверждаем нашу твердую солидарность с правительством и народом Украины в героической защите своей нации, своей земли и наших общих ценностей. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН,
– говорится в тексте.
В нем отмечают, что продолжают быть непоколебимыми в преданности дальнейшему усилению как политической, так и практической поддержки нашего государства. Ведь оно продолжает защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. И нас будут поддерживать столько, сколько это потребуется.
Будущее Украины – в НАТО
Отмечают в коммюнике, что полностью поддерживают право нашего государства выбирать собственные механизмы безопасности. И подчеркнули, что будущее нашего государства – в НАТО.
Мы подтверждаем обязательство, которое мы взяли на саммите 2008 года в Бухаресте, что Украина станет членом НАТО, и сегодня признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости выполнения Плана действий по членству. Украина становится все более оперативно совместимой и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути реформ,
– говорится в тексте.
Подчеркивают, что Альянс будет поддерживать наше государство в осуществлении реформ, чтобы стать членом НАТО. Украина получит приглашение как только согласятся все члены блока и будут выполнены условия.
"Безопасность Украины имеет большое значение для членов Альянса и для Альянса. Чтобы поддержать дальнейшую интеграцию Украины в НАТО сегодня мы согласовали значительный пакет расширенной политической и практической поддержки", – говорится в тексте.
В Альянсе был создан Совет Украина – НАТО. Речь идет о новом совместном органе. В нем члены Альянса и наше государство будут заседать как равноправные члены, чтобы продвигать политический диалог, взаимодействие, сотрудничество и евроатлантические стремления Украины к членству в НАТО.
Осуждают ядерную опасность со стороны России
В коммюнике подчеркивают, что Россия модернизирует свои ядерные силы, в том числе большие запасы "вооружений театра военных действий". Кроме того, она расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения.
Мы осуждаем объявленное Россией намерение разместить ядерное оружие и системы, способные нести ядерное оружие, на территории Беларуси, что еще раз демонстрирует, как неоднократные действия России подрывают стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе,
– добавляют в тексте.
Также в нем отмечают, что осуждают безответственную ядерную риторику России по поводу ядерной угрозы. Напомнили также о совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств от 3 января 2022 года. В нем отмечалось предотвращение ядерной войны и избегание гонки вооружений.
"Мы призываем Россию подтвердить – на словах и на деле – приверженность принципам, закрепленным в этом Заявлении", – пишут в документе.
Призывают Китай осудить войну против Украины
Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимные попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам,
– говорится в тексте.
В нем призывают КНР:
- играть конструктивную роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН,
- осудить агрессивную войну России против Украины,
- воздержаться от любой поддержки военных усилий России,
- прекратить усиление российского лживого нарратива, обвиняющего Украину и НАТО в войне России против Украины,
- соблюдать цели и принципы Устава ООН.
Мы особенно призываем КНР действовать ответственно и воздержаться от оказания какой-либо летальной помощи России,
− добавляют в тексте.
Сотрудничество Украины и НАТО стало более значимым
И это произошло в контексте войны, развязанной Россией против нашего государства. В Альянсе четко продемонстрировали единство целей и общую решительность.
НАТО и ЕС будут поддерживать Украину. В связи с этим мы приветствуем создание специального Координационного штаба НАТО – ЕС по Украине,
– пишут в коммюнике.
Кроме того, удалось достичь ощутимых результатов в сфере стратегических коммуникаций, в частности:
- борьбу с дезинформацией;
- противодействие гибридным и киберугрозам;
- учения;
- оперативное сотрудничество;
- обороноспособность;
- оборонную промышленность и исследования;
- борьбу с терроризмом;
- развитие оборонного и потенциала безопасности.
"Мы продолжаем расширять наше сотрудничество в сфере устойчивости, защиты критической инфраструктуры, новых и прорывных технологий, космоса, последствий изменения климата для безопасности и геостратегической конкуренции", – говорят в НАТО.
Кроме того, в Альянсе продолжат противостоять системным вызовам, которые бросает евроатлантической безопасности КНР. В то же время, важным для развития сотрудничества между НАТО и ЕС остается политический диалог между Альянсом и Евросоюзом.
В то же время в Альянсе отметили стратегическое значение Черноморского региона. В НАТО будут в дальнейшем отслеживать и оценивать развитие событий в регионе. Также будет уделено особое внимание угрозам безопасности и потенциальным возможностям, чтобы более тесно сотрудничать с партнерами.