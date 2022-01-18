Опытного дипломата: США в ближайшее время назначат посла в Украине

В США пообещали, что уже в ближайшее время назначат посла в Украине. Им может стать опытный и карьерный дипломат.

Сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что вызывает разочарование то, что администрация Джо Байдена до сих пор этого не сделала. Политик также является сопредседателем группы поддержки Украины в американском Сенате.

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Я очень разочарован в администрации Байдена, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом это на прошлой неделе, и меня заверили, что в ближайшее время назначат опытного карьерного дипломата,

– сказал Портман.

Республиканец от штата Огайо также подчеркнул, что это нужно сделать и его радует, что посла все же назначат.

Что известно о после США в Украине

В мае 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп освободил от должности посла США в Украине Мари Йованович. Он обвинял дипломата в противодействии его политике. С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США, а нового посла не назначали уже более 2 лет.

Как заявлял дипломат Джон Хербтс, совместное заявление Джо Байдена и Ангелы Меркель по российскому "Северному потоку-2" стало катастрофой. Из-за этого затормозился процесс назначения послов во многих странах, в том числе и в Украине.

В то же время было предположение, что дипломат Бриджит Бринк может стать претенденткой на должность посла США в Украине. Ее кандидатуру якобы предложит Джо Байден, но окончательное решение пока не приняли.

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