Сенатор-республіканець Роб Портман заявив, що викликає розчарування те, що адміністрація Джо Байдена досі цього не зробила. Політик також є співголовою групи підтримки України в американському Сенаті.

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Я дуже розчарований в адміністрації Байдена, що вони скоріше не призначили людину на цей пост. Я знову обговорював з Держдепартаментом це минулого тижня, і мене запевнили, що найближчим часом призначать досвідченого, кар'єрного дипломата,

– сказав Портман.

Республіканець від штату Огайо також наголосив, що це потрібно зробити і його тішить, що посла таки призначать.

Що відомо про посла США в Україні

У травні 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп звільнив з посади посла США в Україні Марі Йованович. Він звинувачував дипломатку у протидії його політиці. Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США, а нового посла не призначали вже понад 2 роки.

Як заявляв дипломат Джон Гербтс, спільна заява Джо Байдена та Ангели Меркель щодо російського "Північного потоку-2" стала катастрофою. Через це загальмувався процес призначення послів у багатьох країнах, зокрема й в Україні.

Водночас було припущення, що дипломатка Бріджит Брінк може стати претенденткою на посаду посла США в Україні. Її кандидатуру нібито запропонує Джо Байден, але остаточне рішення наразі не схвалили.

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