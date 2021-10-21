ОПЗЖ исключила из партии Илью Киву, который постоянно "зашкваривается"

В ОПЗЖ все же исключили из партии скандального нардепа Илью Киву. Ранее это требовали депутаты советов разных уровней Полтавской области.

Ранее представители ОПЗЖ на Полтавщине исключили Киву из партийной ячейки. Депутаты аргументировали это тем, что со стороны Ильи Кивы наблюдают постоянные оскорбления в их сторону.

Важно К сожалению, не имею российского гражданства, – Кива в очередной раз оскандалился

Как пишет телеграм-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники, исключения Кивы из партийной ячейки добились люди Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Произошло это из-за громких и отдельных "зашкваров" нардепа, в частности:

поздравления Владимира Путина с днем ​​рождения,

позиции в отношении Бандеры и его деструктивной позиции, вредящей партийной структуре.

Больше об этом Кива с автоматом и салютом "отметил" годовщину убийства Бандеры

Впоследствии Илья Кива подтвердил его исключение из партии ОПЗЖ, которое произошло на конференции Полтавской областной организации. Теперь нардеп ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.

Что о своем исключении думает Кива

Он отметил, что не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы.

Может быть им действительно не нравится моя позиция в отношении президента России. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям,

– заявил Кива.

Нардеп уточнил, что пока не получил ответа касательно этой ситуации от руководства партии.

Кива прокомментировал его исключение из ОПЗЖ: смотрите видео

Что стоит знать об Илье Киве

Это народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. К примеру, в феврале 2021-го Илья Кива назвал украинцев "рабами" и рассказал о якобы зависимости государственных структур в Украине от США. Из последних "зашкваров" нардепа можно вспомнить: