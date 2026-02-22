Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что в отличие от Орбана Мадьяр имеет четкую антироссийскую риторику и не берет российские деньги. Для Украины это означает, что с ним договариваться будет значительно проще.

Смотрите также: Угадайте, кто этому радуется, – Туск отреагировал на блокирование Орбаном 90 миллиардов для Украины

Почему Орбан боится проиграть выборы?

Орбан боится проиграть выборы, потому что это означает для него тюрьму. Мадьяр – тоже консерватор с идеей большой Венгрии, однако он проевропейский политик, который будет договариваться на других условиях, и несмотря на заявления против ускоренного вступления Украины в ЕС, предательством это назвать нельзя – это просто венгерская политическая реальность.

Мадьяр точно не выступает за Россию и имеет выразительную антироссийскую риторику – и это уже очевидный прогресс по сравнению с Орбаном. Поэтому мы должны думать в первую очередь о том, как с ним договариваться. Ведь договариваться с человеком, который не хочет брать российские деньги, гораздо проще, чем с тем, который хочет,

– сказал Богданов.

Орбан будет держаться за власть до последнего, понимая последствия ее потери, однако против него играет тот факт, что Будапешт – традиционно оппозиционный город с мэром-оппозиционером.

В случае фальсификаций или попытки насильно удержать власть Орбан получит яростное сопротивление в Будапеште – травматический, а возможно, и критический для него. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы победить легально: разбрасываться деньгами и покупать людей.

"Мы увидим весь набор "типичного Януковича". Шанс получить власть у Орбана есть, но получит ли он ее – очень сильно сомневаюсь, ведь он слишком долго у власти. Несмотря на то что венгры до сих пор живут в тени Трианонского соглашения, большинство из них – европейцы, которые стремятся не аннексии Закарпатья, а урегулирования отношений. Мадьяр будет осторожным в заявлениях и не станет проукраинским политиком, но это нормально – он венгерский политик. И уже хотя бы поэтому он точно лучше Орбана, который является просто карикатурой на политика", – сказал Богданов.

Обратите внимание! Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов сообщил, что Орбан и Сийярто высказывали мнение: завершение войны должно произойти так, чтобы Украина осталась без европейской помощи. В таком случае страна будет не способна продолжать борьбу и вынуждена будет капитулировать.

Что еще известно о позиции Орбана по Украине?