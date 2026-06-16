Орбану перекрыли путь к власти: парламент Венгрии изменил конституцию

Венгерский парламент одобрил поправки к Конституции, ограничивающие пребывание на посту премьер-министра двумя сроками, то есть до 8 лет. Новые нормы фактически лишают Виктора Орбана возможности вновь возглавить правительство страны.

Ранее он возглавлял страну в общей сложности почти 20 лет. Об этом сообщает Politico.

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Как изменили Конституцию?

По данным издания, решение поддержали 135 депутатов, тогда как против проголосовали 50. Инициатором конституционных изменений стала партия "Тиса" премьер-министра Петера Мадяра, которая имеет конституционное большинство в парламенте.

Правительство Мадяра позиционирует реформу как выполнение предвыборных обещаний относительно "смены режима" и восстановления либеральной демократии в стране. Помимо ограничения срока, поправка предусматривает ликвидацию Офиса защиты суверенитета.

Европейская комиссия ранее критиковала эту структуру из-за возможного нарушения права Европейского Союза, а оппоненты Виктора Орбана называли ее инструментом усиления контроля над политической жизнью страны.

Помимо вышеупомянутого, документ позволяет правительству распускать публичные трастовые фонды, через которые во времена бывшего премьера Виктора Орбана под контроль лиц, приближенных к власти, передавались университеты и другие учреждения.

Теперь закон должен подписать президент Венгрии Тамаш Шуйок, который является соратником Орбана. В случае если глава государства откажется одобрить документ, парламент сможет преодолеть его вето во время повторного голосования.

Парламент только что принял это решение. Отныне в Венгрии премьер-министр может занимать должность максимум два срока, или восемь лет,

– прокомментировал Петер Мадяр решение парламента.



Реакция Петера Мадяра на решение парламента / Х, Скриншот 24 Канала

Напомним, 13 июня Виктор Орбан, потерпевший поражение на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2026 года и впоследствии сложивший полномочия премьер-министра страны, вновь возглавил свою партию "Фидес" после переизбрания.