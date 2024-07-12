Зеленский не знал, что после Киева Орбан поедет в Россию и Китай

Владимир Зеленский прокомментировал "мирную миссию" главы венгерского правительства Орбана.

Так, президент Украины высказался относительно визита Орбана в Россию и Китай. Об этом гарант Украины рассказал во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Зеленский не знал о планах Орбана ехать к Путину

По словам Зеленского, он не знал, что после Киева Орбан поедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным и дальше в Китай.

Орбан был в Киеве. Я не знал, что он поедет к Путину или потом – в Китай. И вы сказали сейчас к Трампу. Да. Так в чем вопрос? Куда он пойдет завтра? Я не знаю. Возможно, он снова приедет в Украину. Я не знаю,

– сказал он.

Президент добавил, что "при всем уважении ко всем странам, больших и малых, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры", поскольку для этого нужно "иметь определенную силу".

Напомним, что: