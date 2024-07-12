Так, президент України висловився щодо візиту Орбана до Росії та Китаю. Про це гарант України розповів під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Зеленський не знав про плани Орбана їхати до Путіна

За словами Зеленського, він не знав, що після Києва Орбан поїде до Москви на зустріч з Владіміром Путіним і далі до Китаю.

Орбан був у Києві. Я не знав, що він поїде до Путіна або потім – у Китай. І ви сказали зараз до Трампа. Так. То в чому питання? Куди він піде завтра? Я не знаю. Можливо, він знову приїде в Україну. Я не знаю,

– сказав він.

Президент додав, що "за всієї поваги до всіх країн, великих і малих, але ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори", оскільки для цього потрібно "мати певну силу".