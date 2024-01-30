Орбан готов разблокировать 50 миллиардов евро для Украины, но с опасным условием

Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение о разблокировании финансирования ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро. При этом есть условие, которое позволяет Венгрии ежегодно блокировать поставки помощи.

Тот факт, что альтернативное соглашение в прошлую субботу было передано Евросоюзу, подтвердил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point, которое также распространила пресс-служба венгерского премьера.

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Какое условие ставит Венгрия

Орбан объяснил, что компромисс состоит в том, что финансирование Украины одобрят при условии "если ежегодно будут решать или продолжать присылать эти деньги или нет". По сути, это означает для Венгрии возможность ежегодно блокировать помощь.

Орбан уточнил, что это ежегодное одобрение должно происходить единогласно всеми членами ЕС. При этом он отметил, что некоторые страны ошибочно интерпретируют, как средство ежегодного шантажа и принялся объяснять, что это не так.

"Наша позиция состоит в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза" добавил венгерский премьер.

Что этому предшествовало